Streit in Cloppenburg eskaliert: 28-Jähriger mit Schusswaffe bedroht

Kreis Cloppenburg Nach einem zunächst verbalen Streit am Freitag gegen 18 Uhr auf der Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg hielt ein bislang unbekannter Täter einem 28-jährigen Mann eine Schusswaffe vor das Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

• Mit Faust geschlagen

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung: In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtstages gegen 3.20 Uhr kam es vor dem Bel Air im Cloppenburger Industriegebiet zu einer Körperverletzung. Ein bislang Unbekannter schlug mehrfach mit der Faust auf das Opfer ein. Das fiel mit dem Kopf auf eine Bordsteinkante und verletzte sich schwer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) zu melden.

• Vor Polizei geflüchtet

In Lastrup flüchtete an Heilig Abend gegen 23.10 Uhr ein 24-jähriger Lastruper mit überhöhter Geschwindigkeit, als die Polizei ihn kontrollieren wollte. Er konnte wenig später aber angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass er berauschende Mittel konsumiert hatte. Es wurden zwei Blutproben entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

• Radfahrer verletzt

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Cloppenburger bei einem Unfall am Freitagabend gegen 18.50 Uhr auf der Bether Straße. Ein 20-jähriger Cloppenburger wollte mit seinem Pkw von der Drüdingstraße nach rechts in Richtung Stadtmitte abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fahrenden Fahrradfahrer. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 500 Euro.

• Gefälschte Führerscheine

Die Polizei kontrollierte am Samstagabend gegen 18.15 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer aus Garrel auf der B72. Er legte eine ausländische Fahrerlaubnis vor, die sich als Fälschung herausstellte. Zudem war der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

• Bauschutt in Brand

In Garrel löschte die Feuerwehr Garrel einen in Brand geratenen Bauschuttcontainer.

Schon am Freitag gegen 11.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg. Auch der 30-jährige Fahrer, der in der Gemeinde Garrel wohnt, legte einen gefälschten ausländischen Führerschein vor. Zudem war der Pkw nicht zugelassen und auch nicht versichert. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen die Zulassungsordnung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

In Garrel geriet am Samstag gegen 15 Uhr auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Bereich Sandrocken ein Bauschuttcontainer sowie daneben befindlicher Abfall in Brand. Die Feuerwehr Garrel rückte aus und konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

• Verkehrsunfallfluchten

Garrel wurde am Freitag zwischen 15.30 und 17.50 Uhr ein auf dem Seitenstreifen an der Petersfelder Straße abgestellter VW Golf Plus beschädigt. Sachschaden: rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel. 04474/939420 entgegen.

In Emstek wurde zwischen Montag, 15 Uhr, und Donnerstag, 19.30 Uhr, ein Fiat Ducato beschädigt, der auf dem Gelände der Firma Weiße Köpfe an der Wilhelm-Bunsen-Straße stand. Schaden: ca. 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Emstek unter Tel. 04473/9322180.

Und auf dem Gelände von Cura Vitalis in Cloppenburg wurde am Freitag zwischen 8.30 und 13 Uhr ein Opel Mokka beschädigt. Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel. 04471/18600 entgegen.