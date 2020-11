Pandemie: 112 neue Corona-Fälle im Kreis Cloppenburg

Kreis Cloppenburg 112 neue Corona-Infektionen hat die Cloppenburger Kreisverwaltung zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, registriert. Da zeitgleich 123 Personen genesen sind, sinkt die Zahl der aktuellen Coronafälle auf 894.

Die Lage

Inzidenzwert

Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist auf 2923 gestiegen. Die Fälle verteilen sich weiterhin über sämtliche Gesellschaftsbereiche. Die meisten der neuen Fälle wurden in der Kreisstadt Cloppenburg (38) sowie in den Gemeinden Garrel (13) und Molbergen (11) registriert.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 233,2 für den Landkreis Cloppenburg errechnet. Das Robert- Koch-Institut kam um 0 Uhr auf 198,0.

Krankenhäuser

Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet haben dem Landkreis Cloppenburg gemeldet, dass 36 Corona-Infizierte stationär behandelt werden. Neun von ihnen sind auf der Intensivstation.

Kein Nikolausmarkt

Wegen der Corona-Pandemie wird der für Anfang Dezember geplante Nikolausmarkt im Museumsdorf abgesagt. „Nach Absage der Gartenpartie, der Kirmes und der Mahlzeit haben wir daran gearbeitet, den Nikolausmarkt unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen zu organisieren und unter Corona-Bedingungen gemeinsam eine wunderschöne, gemütliche Vorweihnachtszeit mit ausgewählten Ausstellern im historischen Ambiente des Museum zu ermöglichen“, heißt es auf der Homepage des Museums. Die aktuelle Entwicklung mit stark ansteigenden Infektionszahlen und den daraus resultierenden, notwendigen Einschränkungen bei Veranstaltungen lasse dies aber nicht zu.

Corona-Verstöße

• Eine Gruppe von sechs Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren hat die Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhr im überdachten Parkhaus des Kaufland an der Soestenstraße in Cloppenburg festgestellt. Die Personen, welche aus unterschiedlichen Haushalten stammten, verstießen gegen das Abstandsgebot. Nachdem die Personalien festgestellt worden waren, erhielt die Gruppe einen Platzverweis. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Drei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren traf die Polizei am Mittwoch gegen 20.25 Uhr auf dem ehemaligen Piepergelände an der Straße Am alten Wasserwerk an. Sie stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Diesen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Bereits vor einigen Tagen hatten Beamte diese jungen Leute gemeinsam angetroffen. Seinerzeit wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

• Ebenfalls drei Personen – diesmal zwischen 18 und 20 Jahre alt – aus unterschiedlichen Haushalten hatten sich am Mittwoch gegen 20.10 Uhr auf dem Vorplatz der Roten Schule versammelt. Eine Person stand neben einem Auto und trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die Personen einen Platzverweis. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.