Bildungsregion Cloppenburg: Sie nehmen Schulverweigerer in den Blick

Landkreis Cloppenburg Ein Netzwerk, an dem sich alle in der Bildung tätigen Akteure beteiligen können und mit ihrer Expertise an einem Strang ziehen: Das ist die Bildungsregion, die es seit dem 1. Februar im Landkreis Cloppenburg gibt. Besiegelt wurde dieser Schritt durch die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Landrat Johann Wimberg. Mit der Einführung des Bildungsbüros per Kreistagsbeschluss im Oktober 2019 wurde der erste Meilenstein geschaffen, um die Bildungsregion beim Landes-Kultusministerium zu beantragen.

Netzwerk für Bildung

Kontakt Interessierte erreichen Yasmin Afzal und Markus Winter unter Telefon 04471/15-743 oder per E-Mail: y.afzal@lkclp.de sowie m.winter@lkclp.de

„Es ist eine besondere Leistung der Akteure der Bildungsregion, dass dieses Netzwerk, das auf regem Austausch aufgebaut ist, nach diesem Jahr mit dazu besonders erschwerten Bedingungen planmäßig startet“, lobte Landrat Johann Wimberg.

„Bildung findet lebensbegleitend statt. Um die Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen erfolgreich gestalten zu können, darf man die einzelnen Bildungsbereiche nicht getrennt voneinander analysieren, sondern die Bildungskette muss ganzeinheitlich wahrgenommen werden“, so Yasmin Afzal, zuständig für das Bildungsbüro.

Dieses hat den Auftrag, unter Einbezug verschiedenster Bildungsakteure des lebenslangen Lernens das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement (DKBM) zu etablieren. Gleichzeitig aktiv ist die Geschäftsstelle für die Bildungsregion, die durch Markus Winter (Bildungskoordination), Lehrer am Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg, nun auch personell ergänzt wird – im Rahmen einer Teilabordnung.

Erste Handlungsfelder

Nach einem Jahr stehen die ersten Handlungsfelder fest, die Eltern, Lehrer, Ehrenamtliche, Erzieher und Sozialarbeiter als die dringendsten ansehen. Bildungsbüro und Bildungskoordination arbeiten nun unter Einbezug relevanter Bildungsakteure an dem Thema „Schulabsentismus“.

„Derzeit findet eine Bestandsaufnahme statt“, sagt Winter. „Wer macht wann was? Wie wird betroffenen Schülern geholfen? Wie kann man Familien unterstützen? Welche alternativen Bildungsprogramme gibt es, um die Schulpflicht zu erfüllen? Es geht primär nicht darum, zu erörtern, wann und wie eine Ordnungswidrigkeit gegenüber Schulverweigerern ausgesprochen wird. Wir wollen vielmehr einen einheitlichen, pädagogisch orientierten Handlungsleitfaden erstellen, der landkreisweit genutzt wird“, so Winter.

Des Weiteren beschäftigt sich das Bildungsbüro aktuell unter anderem mit digitaler Bildung und einer regionalen Analyse der coronabedingten Lernrückstände. „Das ist besonders im Bereich der Integration von jungen Menschen aus Südosteuropa hier im Landkreis ein wichtiges Thema“, betont Schul- und Kulturdezernent Neidhard Varnhorn . „Hinter vielen Lernschwächen stehen auch Sprachschwächen“, ergänzt Martina Reichel-Hoffmann , Regionalschuldirektorin vom Regionalen Landesamt Schule und Bildung Osnabrück.