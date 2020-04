Stand Am 28. April Im Landkreis Cloppenburg: Zahl der Erkrankten sinkt auf 18

Landkreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag, 13.30 Uhr, konstant bei 101 Personen geblieben. Es sind bis dahin keine neuen positiven Testergebnisse eingegangen. Da eine weitere Person genesen ist, sinkt die Zahl der akut nachweislich am Coronavirus Erkrankten auf 18. Fünf von ihnen werden aktuell stationär behandelt.

83 Personen sind inzwischen genesen. Am Montag wurden im Corona-Testcenter zehn Abstriche genommen. Bis Dienstagmittag kam niemand weiteres zur Untersuchung. Aktuell sind 85 Personen in Quarantäne.

• Kontrollen

18 Verstöße meldete die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vom Montag. Die meisten dieser Ordnungswidrigkeiten waren durch unerlaubte Ansammlungen von Menschen im öffentlichen Raum zustande gekommen oder wenn der Mindestabstand nicht beachtet wurde.

Am Dorfplatz in Cappeln konnten Polizeibeamte vier Personen im Alter von 24 bis 30 Jahren auf einer Bank antreffen. Die vier Männer hielten den Mindestabstand nicht ein und tranken zudem Alkohol. Die Polizisten stellten die Identitäten fest und erteilten einen Platzverweis.

In Steinfeld fielen den Polizeibeamten fünf Jugendliche in der Nähe eines Spielplatzes auf. Die Jugendlichen wollten sich zunächst einer Kontrolle entziehen, konnten aber kurze Zeit später gestellt werden. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Erziehungsberechtigten wurden in Kenntnis gesetzt.

• Spargel to go

Das beliebte Spargelessen des Verbundes Oldenburger Münsterland am Freitag, 8. Mai, wird nicht ausfallen, „es wird allerdings etwas anders ablaufen als sonst“, erklärt Organisatorin Astrid Dahmen vom Verbund Oldenburger Münsterland.

Seit Wochen feilt das Team an einem Konzept für die 25. Auflage der Veranstaltung. Die Lösung: „Spargel to go“. Und diese Idee überzeugt auch die Gastronomen zwischen Garrel und Damme. Rund 20 haben bereits ihre Teilnahme zugesagt (siehe Infobox). „Wir freuen uns sehr, dass wir den Kontakt zu unseren Gästen halten können“, sagt etwa Josef Kruse vom Restaurant Zum Hollotal in Neuenkirchen-Vörden.

Diese Restaurants bieten Spargelessen Bakum-Lüsche: Gasthof Evers; Cappeln: Gasthaus Vaske-Thölking, Zum Alten Dorfkrug, Waikiki Restaurant Saalbetriebe; Cloppenburg: Dorfkrug im Museumsdorf; Damme: Waldhotel zum Bergsee, Restaurant Heinrich Schomaker; Garrel: Auehof Hotel & Restaurant, Landhotel Witte-König; Goldenstedt: Hotel zur Schmiede; Holdorf: Hotel-Restaurant Zur Post; Löningen: Gasthof Lüdeke-Dalinghaus; Lohne:Hopener Waldstübchen, Restaurant Wicheler-Timpen, Stratmanns Hotel; Neuenkirchen-Vörden: Land-gut-Hotel Café Pension Wahlde, Hotel Restaurant Kruse Zum Hollotal, Landgasthof Stärk-Berding; Visbek: Gasthaus Hogeback, Restaurant Essideen

Und so soll es laufen: Wer Appetit auf Spargel hat und die regionale Gastronomie unterstützen möchte, kann vorab telefonisch oder per E-Mail seine Bestellung beim Restaurant seiner Wahl aufgeben und es am 8. Mai abholen. Die Köche und Wirte stellen das jeweilige Menü selbst zusammen.

• Kleiderläden öffen

Die Kleiderläden des Deutschen Roten Kreuzes dürfen ab Montag, 4. Mai, wieder öffnen. Das Sortiment reicht von Kleidung, Spielwaren und Dekoration über Schuhe bis hin zu Alltagsgegenständen. Die Öffnungszeiten der Kleiderläden sind: Garrel (Hinter dem Forde 9) Dienstag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr; Ramsloh (Hauptstraße 505) Dienstag von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr; Molbergen (Peheimer Straße 10) Montag zwischen 15 und 18 Uhr und Mittwoch von 10 bis 13 Uhr.

Ab diesem Mittwoch öffnet auch der SkF (Sozialdienst katholischer Frauen) Laden Cloppenburg. Montags, dienstags und mittwochs ist der Laden jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Geschäft in Löningen an der Langenstraße ist dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und Freitagnachmittags von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.

• HIlfe in der Not

Die Schuldnerberatung vom Deutschen Roten Kreuz Cloppenburg gibt Rat zu Themen wie Kurzarbeit, potenzielle Zuschüsse und andere finanzielle Hürden. Gemeinsam kann ein Haushaltsplan erstellt werden und der Schutz vor Kontopfändungen oder drohenden Zwangsvollstreckungen besprochen werden. Die telefonische Beratung ist kostenlos und kann montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr unter Telefon 04471/91 10 25 in Anspruch genommen werden.

Mehr Infos unter www.oldenburger-muensterland.de/spargelessen