Brand im Saterland: Flammen schlagen aus Dach von Wohnhaus

Sedelsberg Die Feuerwehr ist am späten Sonntagabend bei einem Dachstuhlbrand in Sedelsberg (Saterland, Kreis Cloppenburg) im Einsatz gewesen. Als die Einsatzkräfte nach der Alarmierung um 22.27 Uhr bei dem leerstehenden Wohnhaus in der Hauptstraße ankamen, war schon ein großer Feuerschein zu sehen sehen, berichtet der Bezirkspressewart Thomas Giehl. Der Dachstuhl auf der hinteren Seite des Hauses stand in Vollbrand.

Die mehr 70 Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf nahestehende Gebäude verhindern. Da zwischen der Holzkonstruktion und dem Verblender das Feuer nicht vollständig gelöscht werden konnte, wurde ein Bagger bestellt, um den Klinker teilweise abzureißen.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, so die Polizei am Montagmorgen. Auch Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Scharrel und Ramsloh, das DRK, Polizei und die EWE.