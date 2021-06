Großeinsatz bei „Danish Crown“: Hoher Schaden nach Brand in Schlachthof

Essen Bei einem Brand in einem Schlachthof in Essen (Oldenburg) im Kreis Cloppenburg sind vier Menschen leicht verletzt worden. Eine Maschine habe Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.

Durch das Feuer sei auch eine Ammoniakleitung beschädigt worden, wodurch anfangs die Chemikalie ausgetreten sei. Die Leitung sei schnell wieder verschlossen worden, hieß es weiter.

Bei dem Brand sei ein Schaden von insgesamt etwa 250.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei noch nicht bekannt. An dem Großeinsatz waren etwa 200 Feuerwehrleute beteiligt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen