650 Jahre Delmenhorster Stadtrechte: 176 Seiten Geschichte im neuen Heimatjahrbuch

Delmenhorst Bei Besuchen der Partnerstadt Delmenhorsts, Eberswalde in Brandenburg, fiel Friedrich Hübner im Museum Adler Apotheke ein Wandschmuck ins Auge. Der einstige Stadtrat und heutige Vorsitzende des Heimatvereins betrachtete dort die „Landstraßenkarte des Heiligen Römischen Reichs“ aus dem Jahr 1501 sehr genau: Das auch Rompilgerkarte genannte Dokument weist auch das am Handelsweg der Flämischen Straße gelegene Delmenhorst aus.

21 Beiträge enthalten

Frühere Jubiläumsfeiern Mit früheren Feiern des Stadtrechtsjubiläums setzt sich Michael Hirschfeld, Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Vechta, im Heimatjahrbuch einleitend auseinander. Er erinnert an den 600. Jahrestag, als der Delmenhorster Komponist Hans-Joachim Hespos sein musikalisches Werk „Zeitschnitte“ aufführen ließ. Feierlichkeiten zur Verleihung der Stadtrechte hätten schon früher eingesetzt: Hirschfeld nennt den auch in Delmenhorst nach der Französischen Revolution von 1789 einsetzenden Trend, von einem „obrigkeitlich reglementierten fürstlichen“ Jubiläumskult zu einem Gründungsgedenken von Städten überzugehen. Als Geburtsstunde des Delmenhorster Stadtjubiläums nennt Hirschfeld dann die 1920er-Jahre: 1926 erinnerte man sich an das Ereignis unter der Überschrift „555 Stadt Delmenhorst“.

„Mag sein, dass Delmenhorst zu der Ehre kam, auf dieser Karte genannt zu werden, weil 1482 die Schreckensjahre der Zeiten des Grafen Gerd überwunden waren“, stellt Hübner im neuen Heimatjahrbuch zur Diskussion. Um sich gleich einen Konter einzufangen: Jürgen Welp , stellvertretender Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft, widerspricht der Einschätzung in seinem Aufsatz, dass in Delmenhorst bloß die Straßenräuber gesessen hätten. Er würdigt Graf Gerhard als schillernde Figur, aber auch einen ganz normalen Grafen seiner Zeit. „Der wollte eine Rolle in Europa spielen“, sagt Welp.

17 Autoren haben für das neue Heimatjahrbuch 21 Beiträge abgeliefert. Lektoriert wurde das pünktlich zum Stadtrechtsjubiläum an diesem Dienstag erschienene Druckwerk von der Historikerin und ehemaligen Lehrerin am Max-Planck-Gymnasium, Herta Hoffmann. Das illustrierte Heft umfasst 176 Seiten und scheint dennoch dünner als manche vorherige Ausgabe. „Das liegt daran, dass wir leichteres Papier verwendet haben“, sagt Hübner und spricht seinen Dank auch dem Oldenburger Verleger Florian Isensee aus, der die Schrift in den Buchhandel gebracht hat.

Im Jubiläumsjahr sind dem Heimatjahrbuch nicht nur Grußworte des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil sowie von Kulturminister Björn Thümler und Oberbürgermeister Axel Jahnz vorangestellt. Der Heimatverein veröffentlicht auch den Text der Delmenhorster Stadtrechtsurkunde vom 15. Juni 1371. Um die Urkunde einem großen Publikum zugänglich zu machen, sorgten Herta Hoffmann und Friedrich Hübner zusätzlich für eine „für alle lesbare“ Transkription. „Sicher ist das nichts für Puristen“, räumt Hübner ein, der gehört hat, dass es dazu kritische Stimmen aus dem Stadtarchiv gibt.

„Guter Brückenschlag“

„Es gibt Transkriptionsrichtlinien, die für Archive, Historiker oder auch die Diplomatie bindend sind, gewissermaßen eine ‚Umschreibnorm‘“, sagt Stadtarchivar Christoph Brunken. Die im Heimatjahrbuch veröffentlichte Übertragung ins Hochdeutsche sei demnach keine echte Transkription. Weil der Text in seiner jetzigen Form aber „einem breiteren, nicht historisch-professionellen Publikum allgemeinverständlich, leichter lesbar und daher zugänglicher“ ist, würdigt Brunken die Übersetzung als „behutsamen und guten Brückenschlag“.