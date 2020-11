Beratungen über Haushalt: Sterben wird in Delmenhorst bald teurer

Delmenhorst Politik und Verwaltung beginnen in Kürze ihre Beratungen für den kommenden Haushalt. Während bei der Abfallentsorgung und dem Bestattungswesen die Gebührenschraube nach oben verstellt werden soll, kann mit Abschlägen für die Grundstücksentwässerung gerechnet werden.

Friedhofskosten

Abfall­gebühren

Für den Abrechnungszeitraum 2020 wird mit höheren Friedhofskosten gerechnet. Weil zudem Einnahmen durch „positive Betriebsergeb­nisse“ aus Vorjahren entfallen, vergrößert sich das Defizit, das durch die Gebührenerhöhung gedeckt werden muss. In die Gebührenbedarfsberechnung fließt ein, dass für 2021 mit weniger Beisetzungen kalkuliert wird. Der Preis für ein Reihengrab im Rasenfeld soll um 8,44 Prozent steigen und eine Urnenbeisetzung würde um 9,44 Prozent teurer werden, das bedeutet eine Kostensteigerung um etwa 100 bis 150 Euro pro Sterbefall.

Eine Neuberechnung führt auch zu einer Erhöhung der Abfall­gebühren. Für ihre Abfälle aus den Restabfallkleinbehältern zahlen Delmenhorster im kommenden Jahr, abhängig von der Behältergröße, zwischen 6,5 und 15,04 Prozent höhere Gebühren. Für Restabfallgroßbehälter steigen die Entsorgungskosten um 10,29 bis 12,87 Prozent. Gewerbeabfallkleinbehälter werden um 9,64 Prozent, Gewerbeabfallgroßbehälter um 9,15 Prozent teurer. Bei der Entsorgung von Gewerbeabfallcontainern ist mit einer Gebührenerhöhung, je nach Behältnisgröße, um 42,88 bis 43,12 Prozent zu kalkulieren. Zwischen 2,26 und 2,49 Prozent sollen die Gebühren für Bioabfall angehoben werden. Im Vergleich zu den Planungen des vergangenen Jahres wird mit einer Steigerung der originären Entsorgungskosten um 4,78 Prozent gerechnet.

Altholz-Entsorgung

Dabei spiele es auch eine Rolle, dass die Kosten der Altholz-Entsorgung ab 2021 deutlich höher ausfallen werden. „Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist das zu entsor­gende Altholz in Zukunft je nach Belastungsgrad in eine von vier Entsorgungsklassen zu kategorisieren“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Ein Großteil des bisher entsorgten Altholzes wäre dann einer Entsorgungs­klasse zuzuordnen, deren Kosten aufgrund der Umweltbelastung deutlich höher ausfiele als bisher.

Gemeinkosten

Bei den Gemeinkosten ergeben sich Kostensteigerungen von 15,73 Prozent, die im Wesentlichen auf erhöhte Personal- und Verwaltungskosten zurückzuführen seien. Neben einem neuen Außendienstmitarbeiter im Fachdienst Umwelt werden für 2021 erhöhte interne Verwaltungskosten erwartet. Im Erlösbereich rechnet man mit vermin­derten Einnahmen von insgesamt 36,11 Prozent, die insbeson­dere auf deutlich geringere Verkaufserlöse im Bereich des Altpapiers zurückzuführen sind. Aus den Betriebsergebnisvorträgen der Vorjahre kann für das Jahr 2021 noch ein positiver Vortrag einkalkuliert werden, der prozentual betrachtet um 22,42 Prozent höher ausfällt als der Vortrag, der noch im Herbst des vergangenen Jahres für das Jahr 2020 einkalkuliert wurde.

Straßenreini­gungsgebühr

Künftig soll in Delmenhorst nicht mehr die zur Straßenseite angrenzende Grundstückslänge zur Kalkulation der Straßenreini­gungsgebühr herangezogen werden, sondern der Quadratwurzelmaßstab der gesamten Grundstücksfläche. Weil es besonders beim Winterdienst nach den milden Temperaturen zu Einsparungen kam, wird erwartet, dass die Kalkulation 2021 auch noch von einem dadurch zustande kommenden positiven Gesamtergebnis profitiert.

Abwasserkosten

Das Gesamtergebnis der Abwasserkosten wird nach derzeitigem Kenntnisstand positiver ausfallen als vor einem Jahr für 2020 kalkuliert. Bei der Stadtwerkegruppe geht man für das aktuelle Jahr davon aus, dass sich auch bei den Kosten für Personal und Unterhaltung Einsparungen ergeben werden. Zudem zeichnet sich für die Schmutzwasserentsorgung eine Gebührensenkung von 2,82 auf 1,97 Euro pro Kubikmeter ab. Außerdem würde für das Niederschlagswasser nur noch 0,51 statt 0,66 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche berechnet werden.