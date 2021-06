Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-Land: Synode bestätigt Bertram Althausen als Kreispfarrer

Delmenhorst /Oldenburg-Land Für die Kreissynode des Kirchenkreises Delmenhorst/Oldenburg-Land (DOLL) stand am Freitag turnusgemäß die Neu- oder Wiederwahl des Kreispfarrers auf der Tagesordnung. Das aus Ehren- und Hauptamtlichen besetzte Wahlkollegium unter Vorsitz von Bischof Thomas Adomeit schlug der Kreissynode den seit acht Jahren amtierenden Bertram Althausen zur Wiederwahl vor. Mit guter Zweidrittel-Mehrheit wurde der Kreispfarrer von den Synodalen in seinem Amt bestätigt und nahm die Wahl an.

Zur Person Der gebürtige Berliner Bertram Althausen ist seit 2013 Kreispfarrer im Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-Land. Zuvor war er unter anderem Coach- und Führungskräftetrainer, Superintendent in Potsdam sowie Landesjugendpfarrer in Berlin. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Die Kreissynode hat ihn nun wiedergewählt.

Zuvor hatte der Kandidat in einer programmatischen Rede den Blick in die Zukunft der Kirche nach der Corona-Pandemie geworfen. Vier Schwerpunkte stellte Bertram Althausen für die Gestaltung der Zukunft von Kirche vor. Der Bedarf nach Gebeten habe sich in der Pandemie verstärkt. Das belege eine Studie der Universität Münster. Mehr als die Hälfte der Online-Befragten gaben an, der Glaube hat ihnen in der Pandemie Trost, Hoffnung und Kraft gegeben. Deshalb solle ein Schwerpunkt weiterhin in der Vermittlung von Gebet in der Sprache der Menschen liegen.

Des Weiteren müsse der Fokus der Gottesdienstgestaltung über den 10 Uhr Sonntagsgottesdienst hinaus auf Zielgruppengottesdiensten in den vielfältig neu erprobten Formaten liegen (digital oder in Präsenz, z.B. draußen).

Drittens sei die Pandemiezeit besonders für alte und junge Menschen eine erhebliche Belastung gewesen. Hier habe es seitens der Kirche auch Versäumnisse gegeben.

Und viertens habe die Pandemie die Mitarbeitenden in der Kirche in allen Gremien in einen Quantensprung der Digitalisierung versetzt. Diese Entwicklung habe sich bewährt als gleichberechtigte Ergänzung zu „unserer so lebenswichtigen körperlichen Kommunikation“ innerhalb der Kirche.

Nach der Wahl gratulierten der Bischof Thomas Adomeit und der Vorsitzende der Kreissynode Dr. Detlev Lauhöfer dem Wiedergewählten und wünschten ihm Gottes Segen zu seinem Dienst.