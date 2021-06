Vierte Reinigungsstufe kostet 5 Millionen: Wie das Abwasser aus Delmenhorst sauberer werden kann

Delmenhorst Mikroplastik, multiresistente Keime, Rückstände von Medikamenten – Abwasser, das aus Delmenhorst in die Weser gelangt, ist auch nach der Bearbeitung durch die Kläranlage alles andere als sauber. Die Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) hat nun der Ratspolitik vorgestellt, wie und zu welchen Kosten es möglich ist, diese Umweltbelastung für die Weser und letztlich auch die Nordsee zu reduzieren.

Grenzwerte überschritten

Für eine sogenannte vierte Reinigungsstufe müsste die Stadt knapp fünf Millionen Euro ausgeben – auf Grundlage der aktuellen Preise. Dieser Mehrwert für die Umwelt ist noch nicht gesetzlich vorgegeben, deshalb ist auch eine Umlage auf die Trinkwasserpreise nicht unbedingt möglich. Detlef Roß ( SPD ), Vorsitzender des Umweltausschusses, schreckte das in der jüngsten Sitzung aber nicht ab: „Wir können nicht mehr lange über die Wirtschaftlichkeit sprechen, wir müssen so ein Teil haben!“

Zuvor hatte Jens Kramer von der SWD dem Ausschuss verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Messungen haben ergeben, dass das Wasser nach dem Verlassen der Kläranlage in diversen Bereichen die vom Umweltbundesamt empfohlenen Grenzwerte überschreitet. Besonders hervorstechend ist das Ergebnis für das Schmerzmittel Ibuprofen, hier sind es 8000 Prozent mehr.

Im Umweltausschuss vermittelte vor allem die SPD den Eindruck, dass sie sich bei der Investition in die vierte Reinigungsstufe sehr sicher ist. „Wir brauchen dringend eine Vorlage, damit wir als Rat entscheiden können“, forderte SPD-Ratsfrau Annette Kolley. Sie schlug vor, die Darstellungen der SWD in eine Beschlussvorlage zu verwandeln. So hätte der Stadtrat in dieser Woche abstimmen können.

Vorlage bis September

Davon war Jürgen Müller-Schönborn, Fachdienstleiter Umwelt, überrumpelt. „Es gibt aktuell keine rechtliche Grundlage, und es ist offen, wer am Ende die Kosten trägt. Es müssen auch noch Aussagen getroffen werden, was die Belastung der Weser angeht. Da braucht es eine einheitliche Betrachtung mit den Stadtwerken Bremen“, sagte er. Es sei möglich, bis September eine Beschlussvorlage zu haben. Mit dieser Zusage sah der Ausschuss davon ab, sofort Nägel mit Köpfen zu machen.