Lesermeinung aus Varel: „Bahn hätte vorausschauender und schneller sein müssen“

Betrifft: „Planungsfehler bei Bauarbeiten“

Für die Verzögerung der Bauarbeiten an der Brücke des Vareler Bahnhofes entschuldigt sich die DB bei den Bürgern! Das ist zwar schon gut, aber die Tatsache, dass auf Menschen mit Einschränkungen für weitere Monate große Umwege und Strapazen zukommen ist nicht wirklich zu entschuldigen!

Lieferengpässe als Begründung zu benennen, passt in Pandemie-Zeiten als Begründung immer gut. Die Einschränkungen müssen nicht nur Menschen mit Behinderungen täglich spüren, sondern auch Radfahrer, die womöglich mit Gepäcktaschen von Varel nach Wilhelmshaven fahren wollen. Jeden Morgen kann ich am Bahnsteig Drei beobachten wie einige Radfahrer sich abmühen ihr Fahrrad über die erbaute Notbrücke zu schleppen. Nach meinem ersten Versuch mein eigenes Fahrrad über diese Brücke zu transportieren, habe ich aufgegeben. Es ist nicht nur beschwerlich, sondern auch gefährlich. Besonders wenn es geregnet hat, rutsch man schnell aus. Ich stelle seitdem mein Fahrrad in Varel am Bahnhof ab, fahre mit der Bahn nach Wilhelmshaven und dort habe ich mein zweites Fahrrad vor dem Bahnhof abgestellt, welches ich dann für die Fahrt ins Büro nutze.

Wirklich schön für Vareler Bürgerinnen ist die Renovierung der alten Bahnhofsbrücke! Die monatelangen Verzögerungen bei diesem Vorhaben kann ich jedoch nicht verstehen. Die DB hätte hierbei wesentlich vorausschauender und schneller sein müssen. Der Zustand ist für einige Menschen schlicht unhaltbar. Vielleicht hätte es sogar kreative Ideen geben können, den Menschen mit Einschränkungen und Radfahrerinnen einen einfacheren Zugang zu den Gleisen Zwei und Drei zu ermöglichen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Mit 5000 Euro Spende der DB an den Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderung ist es nicht wirklich getan.

Jens Kurbjeweit Obenstrohe