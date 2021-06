Oldtimer kurven durch Bockhorn: Lebendige Zeitreise auf zwei und vier Rädern

Bockhorn Der eine schaukelt staatsmännisch im roten Borgward durch die Straßen, der andere fühlt sich im Porsche Spyder wie James Dean persönlich. Und dann gibt’s da noch die Individualisten, die so viel an ihren Autos herumgebastelt haben, dass man dreimal hingucken muss. Die Liebhaber historischer Fahrzeuge haben einfach Seltenheitswert, genau wie ihre Fahrzeuge.

Besondere Sorte Mensch

Tausende Exemplare dieser ganz besonderen Sorte Mensch versammeln sich normalerweise jedes zweite Wochenende im Juni auf dem Bockhorner Oldtimermarkt . Weil der wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge ausfallen musste, waren die Fahrer am Sonntag nur auf der Durchreise: Die Familie Ahlers hatte zur Freien Ausfahrt durch Bockhorn eingeladen, und Hunderte sind diesem Aufruf gefolgt.

Sie alle wollten ihre Schätze auf zwei oder vier Rädern zeigen, und so bot sich in Bockhorn am Sonntag vielen Zuschauern, die sich am Marktplatz, an der Bundesstraße und am Oldenburger Weg platziert hatten, ein beeindruckendes Bild: Historische Fahrzeuge aus mehr als einem Jahrhundert, vom gelben Ford Mustang über den roten McCormick-Traktor bis zur leuchtendorangen Simson-Mofa kurvten durch die Bockhorner Straßen.

Blubbernde Motoren

Das zeigt: Die Menschen in der Region vermissen den Oldtimermarkt. Und wenn der nicht stattfinden kann, machen sie eben den ganzen Ortskern zum Marktgelände, schauen, staunen und schnacken vor der ohrenbetäubenden Geräuschkulisse der röhrenden Auspuffe und blubbernden Motoren.

Zugegeben: Klimafreundlich ist diese Rumkurverei nicht. Doch einmal im Jahr muss das erlaubt sein, schließlich sind Oldtimer ein Kulturgut, das einfach zu Bockhorn dazugehört. Nächstes Jahr, so hofft Thilo Ahlers, soll der Oldtimermarkt wieder auf dem Marktgelände stattfinden – größer, schöner und vielfältiger als je zuvor.

