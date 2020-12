Dachstuhlbrand in Obenstrohe: Passant sieht Rauch und verhindert Schlimmeres

Obenstrohe Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagabend verhindert, dass der Dachstuhlbrand eines Hauses an der Heidebergstraße in Obenstrohe in einer Katastrophe endet. Wie die Polizei mitteilte, sah er um 16.45 Uhr, wie Rauch aus dem Dach des Bungalows kam und rief unverzüglich die Feuerwehr. Anschließend klopfte und klingelte die Person an der Haustür, um die Bewohner zu warnen.

Die beiden älteren Leute hatten bis dahin noch gar nicht bemerkt, dass im Dach ihres Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Umgehend verließen die Senioren das Gebäude. Sie kamen bei Nachbarn unter. Verletzt wurde niemand. „Mit seinem schnellen Handeln hat der Passant schwerwiegendere Brandfolgen verhindert“, lobte die Polizei am Mittwoch. Nach bisherigen Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden an dem Gebäude auf „mindestens 75 000 Euro“. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Als die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe am Einsatzort eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Wie das Feuer entstanden war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Bereits am Dienstagabend nahmen die Brandermittler die Arbeit auf, die sie am Mittwochmorgen fortsetzten. Fest steht bislang nur, dass das Feuer auf dem Dachboden des Bungalows ausgebrochen war.

Durch den Brand wurde das komplette Dach des Wohnhauses zerstört. Die Feuerwehr Obenstrohe, die unterstützt wurde von der Ortswehr Varel, konnte indes das Abbrennen des kompletten Gebäudes verhindern. Insgesamt 40 Feuerwehrleute gingen von drei Seiten gegen den Brand vor. Unter anderem war die Vareler Drehleiter im Einsatz.

Die Löscharbeiten und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. „Wir haben das Dach kontrolliert abgenommen, um gezielt Glutnester ablöschen zu können“, sagte Obenstrohes Ortsbrandmeister Marc Röseler noch an der Einsatzstelle. Nach einer Dreiviertelstunde hatten die Kameraden das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz war nach Angaben von Röseler um kurz nach 23 Uhr beendet.