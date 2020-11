Sandkuhle in Dangast: 4000 Kubikmeter Boden müssen raus

Das ist in Dangast geplant

Im vierten Abschnitt der Bebauung der Sandkuhle sollen 39 Häuser mit 51 Wohneinheiten entstehen. Geplant ist eine lockere Bebauung mit ein- bis zweigeschossigen Häusern – von 75 Quadratmeter groß bis opulent. 210 Betten sollen in dem neuen Ferienwohngebiet entstehen. Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Frühjahr begonnen.

Die Häuser sollen östlich und westlich einer Anliegerstraße entstehen, die das Gelände in Nord-Süd-Richtung durchquert und an die bereits vorhandenen Bauabschnitte anschließt. Für Radfahrer und Fußgänger ist die Straße frei. Freigelassen werden soll eine große Grünfläche in der Sandkuhle.