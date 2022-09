Gerichtsurteil vom Oldenburger Landgericht: Kopfnuss ist keine „angemessene Verteidigung“

Dangast /Varel /Oldenburg Es sollte ein schöner Tag werden am Strand in Dangast, doch dieser endete in einem Desaster. Am Ende besprühten zwei knapp 70-jährige Brüder eine ganze Familie mit Pfefferspray, nachdem ein Mitglied der Familie zuvor einem der 70-Jährigen eine Kopfnuss verpasst hatte. Wegen der Kopfnuss hat das Oldenburger Landgericht am Montag in zweiter Instanz das 24-jährige Familienmitglied aus Varel zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Kopfnuss und Pfefferspray

Damit reduzierte die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Ralf Busch ein früheres Urteil des Vareler Amtsgerichtes um die Hälfte. Grund dafür war unter anderem der Umstand, dass die Tat, die Hintergrund des Verfahrens war, bereits drei Jahre zurückliegt. In der Sache selbst teilte aber auch das Landgericht die Auffassung des Vareler Amtsgerichtes, wonach sich der Angeklagte einer vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht hat.

Am 23. Juni 2019 hatte der 24-Jährige am Strand in Dangast zusammen mit seiner Familie einen Geburtstag gefeiert. Die beiden knapp 70-jährigen Rentner hatten auf einer Parkbank gesessen. Sie sollen den Vater des 24-Jährigen wegen dessen Übergewichts beleidigt haben. Das hatte der 24-Jährige nicht hinnehmen wollen. Er war zur Parkbank gegangen, um die 70-Jährigen zur Rede zu stellen. Der 24-Jährige und der 70-Jährigen waren sich so Gesicht an Gesicht gestanden. Als der 70-Jährige in seine Tasche gegriffen hatte, habe der 24-Jährige befürchtete, sein Gegenüber könnte ein Messer ziehen. Daher hatte er dem Rentner eine Kopfnuss gegeben. Dann war der 24-Jährige zusammen mit seiner gesamten Familie gegangen. Die beiden knapp 70-jährigen Brüder verfolgten die Familie und besprühten alle Familienmitglieder mit Pfefferspray.

Keine Notwehr

So weit die Feststellungen. Wie ist das alles rechtlich zu bewerten? Der 24-Jährige machte Notwehr für sich geltend, da der 70-Jährige in die Tasche gegriffen habe. Dieser Ansicht widersprachen die Gerichte jedoch. Der 24-Jährige habe durch die Gesicht-an-Gesicht-Aktion die angespannte Lage erst selbst geschaffen. Die Kopfnuss sei keine „angemessene Verteidigung“ gewesen. Deswegen müsse der 24-Jährige auch verurteilt werden.

Aber auch die Rentner gingen nicht leer aus, was eine Bestrafung anging. Das Besondere: Im ersten Prozess vor dem Amtsgericht in Varel saßen Täter und Opfer und Opfer und Täter gemeinsam auf der Anklagebank. Die Rentner wurden wegen ihrer Pfefferspray-Attacke zu Geldstrafen von je 900 Euro verurteilt, der 24-jährige wegen der Kopfnuss. Während die Rentner ihr Urteil akzeptierten, hatte der 24-Jährige Berufung eingelegt.

