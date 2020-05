Wiedereröffnung Nach Zwangspause: Nationalparkhaus Dangast startet mit neuen Einblicken

Dangast Nur noch die Plexiglasscheiben am Verkaufstresen anbringen, dann sind die Vorkehrungen für den Neustart im Nationalparkhaus in Dangast abgeschlossen. „Ab Dienstag geht es wieder los, dann zunächst mit der Öffnung unserer Erlebnisausstellungen und des Shops“, freut sich Lars Klein, Leiter des Hauses.

Es gibt nur einen Wermutstropfen: „Unsere Führungen und Seminare müssen leider noch warten“, bedauert er.

Nach einer durch Corona verlängerten winterlichen Instandsetzungsphase bis in das Frühjahr erscheinen das Haus und seine Erlebnisbereiche mit Themen des Wattenmeeres in neuem Glanz: „In zwei Themenräumen haben wir aktuell noch zu tun, die Besucher können aber schon jetzt sehen, was im Wattenmeer so alles lebt, und gespannt sein“, sagen Benedicta Henk und Joshua Seifert, die beide im Nationalpark-Haus ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren und eifrig mit anpacken.

Die Schutzmaßnahmen im Nationalparkhaus entsprechen den Vorgaben des Landes und gewährleisten einen sicheren Besuch des Hauses, sagt Lars Klein: „Wir haben uns eng mit unseren Trägern und mit der Nationalparkverwaltung abgestimmt, um die bestmöglichen Schutzvorkehrungen zu treffen, Schutzmasken sollten aber mitgebracht werden“.

Er hofft auf die baldige Freigabe der Führungen: „Denn gerade im weitläufigen Watt haben wir sehr viele Möglichkeiten, die Teilnehmenden zu verteilen und Abstände zu gewährleisten“.

Das Nationalparkhaus hat seine Erlebnisausstellungen von dienstags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich in der Ausstellung im Nationalparkhaus aufhalten, wird vorerst auf maximal 20 begrenzt.Mehr Infos über die Schutzmaßnahmen des Nationalparkhauses unter www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/dangast