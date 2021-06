EM-Check – Teil III: So deuten hiesige Trainer taktische Kniffe

Friesland Dass auch Fußballtrainer fernab des Profisports Spiele bei Welt- und Europameisterschaften meist aus einem anderen Blickwinkel betrachten als Otto-Normal-Fernsehzuschauer, ist eine Binse. Dies bestätigt auch eine kleine Umfrage unserer Redaktion bei sieben Coaches von friesischen Bezirks- und Kreisligisten.

Abhängig von Spielern

„Kann man sich in taktischer Sicht etwas von den EM-Spielen für die eigene Trainerarbeit abgucken?“, lautete die Frage. Man kann, sagt etwa Daniel Oleksyn , Coach des Bezirksligisten Heidmühler FC : „Als Trainer betrachtet man jedes Spiel mit etwas anderen Augen. Man versucht, sich immer mal kleine taktische Kniffe hier und da abzuschauen.“ Man müsse zwar berücksichtigen, „auf welcher Ebene die Jungs im TV da spielen“: „Aber man macht sich schon so seine Gedanken, ob und was auch bei dem eigenen Team klappen könnte – definitiv!“

Auch Stephan Ehlers, Coach des Bezirksliga-Rivalen TuS Obenstrohe, verfolgt die Spiele der EM aufmerksam. „Es ist schon sehr interessant zu sehen, welche Taktik gerade die tonangebende zur EM sein wird“, betont der A-Lizenz-Inhaber. Gleichwohl schränkt er ein: „Man kann sich hier allerdings nur bedingt etwas für das eigene Team abgucken, da es in erster Linie von den vorhandenen Spielern abhängig ist, welches System zum jeweiligen Team passt.“ Vielleicht werde man bei der EM aber in einigen Fällen sehen können, „wie es definitiv nicht zu funktionieren scheint“.

Wilko Eggers, Trainer des Kreisligisten FC Zetel, hält es ebenfalls für schwierig, sich von den Profis etwas fürs eigene Team abzuschauen. „Durch das kurzweilige Turnier werden Taktiken und Spielweisen oftmals stark dem Ergebnis angepasst“, erläutert er. Vor allem in den K.o.-Spielen gehe es zunächst einmal darum, möglichst nicht in Rückstand zu geraten: „Ich denke, da kann man sich als Trainer eher was von den Vereinsteams für die eigene Arbeit abgucken.“

Auch Marcel Apitz von Rot-Weiß Sande ist zurückhaltend, was den Nutzen taktischer Analysen von Länderspielen angeht: „Sicherlich kann man sich etwas abschauen. Ich bin aber skeptisch, ob man das immer eins zu eins im Amateurfußball umsetzen kann“, erklärt der Kreisliga-Coach: „Da bedarf es auch manchmal eigener Ideen und Ansätze.“

Eigene Überlegungen

Ähnlich sieht es Henning Lamche, Trainer des Kreisliga-Rivalen TuS Obenstrohe II. „Generell kann man sich natürlich Anregungen holen und auch gewisse Spielideen in seine eigenen Überlegungen mit einbeziehen“, erklärt er: „Letztlich muss man aber auch die Fähigkeiten und Stärken seines eigenen Kaders mit in die Überlegungen einbeziehen. Und am Ende sollte dann ein taktisches System stehen, welches bestmöglich zur eigenen Mannschaft passt.“

Input und Anreize

Derweil stehen für Thorben Wehmeyer , Coach des Kreisligisten SG Wangerland , beim Verfolgen der EM-Spiele eher andere Dinge im Fokus als die Tatsache, ob die Mannschaften in der Abwehr zum Beispiel mit einer Dreier-, Vierer- oder Fünferkette agieren. „Taktisch kann man sich weniger von den EM-Spielen abgucken“, erklärt Wehmeyer: „Aber schon, dass man als funktionierendes Team vieles anderes wettmachen kann!“

Indes holt sich Timo Lüdtke auch von der EM Anregungen für die eigene Arbeit beim Kreisligisten TuS Büppel. „Auf jeden Fall!“, betont der Trainer: „Alles an Input und Anreizen kann für die eigene Arbeit auf und neben dem Platz mit der eigenen Mannschaft verwendet werden.“