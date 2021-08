Impfskandal Friesland: „Das ist unwürdig und unsäglich“

Friesland Lange Warteschlangen vor den Impfzentren trotz Termins zur Nachimpfung: „Meine 82-jährigen Eltern mussten für die Nachimpfung eineinhalb Stunden lang im Sturm draußen warten. Das ist unwürdig und unsäglich“: Der Schortenser ist verärgert, dass trotz Bekundungen des Landkreises, die Nachimpfung der 10 183 vom Impfskandal Betroffenen sei gut organisiert, solche Zustände herrschen.

Viele Ärzte sagen „Nein“

Auch ein Jeveraner ist das genaue Gegenteil von angetan von der Prozedur, die seine hochbetagten Eltern und die 89 Jahre alte Schwiegermutter über sich ergehen lassen mussten: „In Roffhausen Schlange stehen im Regen, dann wird zumindest Mutter geimpft. Bei Vater wird die Impfung abgelehnt, weil in seinem Impfpass der Eintrag steht ,Rötung des linken Impfarms‘.“ Der Hausarzt habe die Impfung des Vaters abgelehnt – er habe keine Genehmigung dafür und komme nicht an Impfstoff heran. „Seine Aussage: ,Wenn der Landrat das verkündet, soll er zuerst für die notwendigen Impfstoff-Kapazitäten sorgen‘,“ berichtet der Jeveraner.

Viele Impflinge insbesondere aus dem Südkreis haben ähnliche Erfahrungen gemacht: Trotz der Aussage von Landkreis und mittlerweile Land, dass Hausärzte die Betroffenen des Impfskandals nachimpfen dürfen, gibt es viele Ärzte, die auf Nachfrage „Nein“ sagen. Ein Problem ist die Organisation der Impfstoffverteilung: Niedergelassene Ärzte erhalten ihre Impfstoff-Kontingente vom Bund zugewiesen, die Impfzentren vom Land. Und ein Hin- und Herschieben der Kontingente ist nicht möglich.

„Kein Verständnis“

„Ich habe nicht einen Deut Verständnis dafür, dass ich zum dritten Mal aus Nordrhein-Westfalen anreisen muss, um meine demente, fast 95-jährige Schwester über Land in ein Impfzentrum zu begleiten, weil sie sich allein nicht zurecht findet“, ärgert sich eine weitere Betroffene über das Hin und her der unterschiedlichen Aussagen: Der Hausarzt wäre bereit gewesen, die Schwester zu impfen, „ein Termin stand schon fest“ – doch dann hieß es, Ärzte dürfen nicht.

Weitere Unsicherheit schüren unterdessen die Aussagen des Landesgesundheitsamts und des RKI, die Nachholimpfungen seien gesundheitlich unbedenklich. Durch Studien und Erfahrungen zu belegen ist das – bisher – nicht. Und das bedeutet: Jeder vom Impfskandal Betroffene muss ganz allein für sich entscheiden, ob er/sie das mögliche Risiko einer weiteren Impfung auf sich nimmt oder nicht.

Mit der Empfehlung der erneuten Corona-Schutzimpfung durch Land und Stiko übernimmt das Land jedoch die Haftung bei Impfschäden.

Hin und her bei Nachimpfungen durch Hausärzte

Mehr als 6100 Impflinge, die vom Impfskandal in Frieslands Impfzentrum betroffen sind, haben mittlerweile Termine für ihre erneute Corona-Schutzimpfung erhalten. Insgesamt 10 183 Friesländer wurden vom Landkreis aufgefordert, sich erneut impfen zu lassen – es könnte sein, dass sie bei ihrer Impfung im März und April gepanschten Impfstoff injiziert bekamen und sie somit keinen Impfschutz haben.

Hintergrund ist, dass eine 40-jährige Krankenschwester verdächtigt wird, im Zeitraum von Anfang März bis 24. April gepanschten Impfstoff auf Spritzen gezogen zu haben. Die Polizei hat nun eine Sonderkommission „Vakzin“ eingerichtet; der Anwalt der Frau weist die Vorwürfe zurück.

Für die Betroffenen – der Großteil aus der Prioritätsgruppe 2 der über 70-Jährigen, Lehrer und medizinisches Personal, aber auch noch zahlreiche über-80-Jährige – kommt neben der Sorge und Verunsicherung über die erneute Corona-Impfung noch der Stress, sich Impftermine zu besorgen.

Zunächst waren die Nachimpfungen nur in den Impfzentren Friesland, Wittmund, Wilhelmshaven und Ammerland vorgesehen; dann hatte der Landkreis bekannt gegeben, auch Hausärzte dürften nachimpfen. Doch dem hatte die Kassenärztliche Vereinigung in Wilhelmshaven widersprochen: Da bisher im Bund keine Nachimpfung empfohlen war, dürften Hausärzte schon aus Haftungsgründen nicht mehrfachimpfen, so Geschäftsführer Helmut Scherbeitz.

Nun dürfen niedergelassene Ärzte offenbar doch ihre vom Impfskandal betroffenen Patienten ein drittes und viertes mal impfen. Laut Corona-Krisenstab gebe es zwar weder von RKI noch Stiko eine formale Empfehlung der Nachimpfung, doch besprochen sei, dass das Land die Haftung übernimmt.

Unterdessen hat die SPD im Kreistag Friesland beantragt, den Betroffenen eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Das wird Thema im nächsten Kreis-Ausschuss sein. Das Hin und Her, aber auch die Organisation der Nachimpfung ärgert viele Betroffene.