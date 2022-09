Wolfsrisse in Friesland und Wittmund: Wer den Wolf erlegen soll, ist streng geheim

Jever Ein Wolf macht Jagd auf Weidetiere – und die Landwirte in Friesland und Wittmund gehen auf die Barrikaden. Sie wollen ihre Tiere schützen und haben die verantwortlichen Politiker und Behörden aufgefordert, etwas gegen den Wolf zu unternehmen, der schon längst nicht mehr im Bestand gefährdet sei und sich aus dem Wald immer dichter in besiedeltes Gebiet heranwagt. Unter anderem in Reepsholt hatten Landwirte ein großformatiges Plakat aufgestellt, das Fotos von zerfleischten Schafen und Rindern und von verletzten Pferden zeigt – sowie den Wolf als Raubtier. „Wollen wir das? Wir werden für eine Ideologie geopfert“ heißt es auf der Plakatwand, die Unbekannte am Wochenende zerschnitten haben.

Munition vorgeschrieben

Seit die Behörden in der vergangenen Woche nun doch die artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zum Abschuss des so genannten Problemwolfs erteilt haben, gehen sich auch Wolfsschützer sowie Landwirte und Jagdpächter verbal an die Kehle. Der „Freundeskreis freilebender Wölfe“ klagt gegen die Ausnahmegenehmigung, die im Einvernehmen mit den zuständigen Jagdbehörden getroffen worden sei, und spricht sogar von einer Straftat. Umweltminister Olaf Lies weist Behauptungen der Wolfsschützer zurück, die Behörden würden die Ausrottung des Wolfes billigend in Kauf nehmen. Niedersachsenweit soll es mehr als 40 Rudel mit etwa 400 Wölfen geben.

Bei dem Wolf, der die Tiere im Jeverland und Wittmund gerissen hat, soll es sich laut DNA-Analysen um ein und denselben Rüden mit der Kennung GW2888M handeln. Der Abschuss ist streng geregelt: Nur eine von den Behörden ausgewählte kleine Gruppe an Jägern dürfe den Wolf schießen und erhalte dazu eine schriftliche Genehmigung. Sogar die Munition ist vorgeschrieben, verboten sind hingegen Lockmittel.

Was die Jäger sagen

Und die Jäger? Die sind nach eigenen Angaben überhaupt nicht scharf darauf, den Wolf zu schießen. Unter anderem, weil sie nachher wieder die Buhmänner sind oder, schlimmer noch, weil sie Übergriffe radikaler Tierschützer befürchten. „Wir Jäger sollen nun in die Bresche springen, uns die Nächte um die Ohren schlagen und den Wolf erlegen, obwohl wir das Problem gar nicht verursacht haben“, sagt ein örtlicher Jagdpächter. Unklar ist, ob es überhaupt hiesige Jäger sind, die Jagd auf „GW2888M“ machen sollen, oder ob die Behörden damit auswärtige Jäger beauftragen. Aus guten Gründen halten sich die Behörden darüber bedeckt. Die Genehmigung zum Wolfsabschuss ist bis zum 31. Dezember befristet.

So oder so ist es lange her, dass im Jeverland Jagd auf Wölfe gemacht wurde: Im 17. Jahrhundert waren Wölfe in der Region eine „Landplage“, so dass sogar Treibjagden veranstaltet wurden. Der angeblich letzte Wolf im Oldenburger Land soll in einer Novembernacht im Jahre 1738 in Oestringfelde erlegt worden sein. Der Wolfsgalgen in Schortens erinnert daran. Nun sind seine Nachfahren wieder hier.

