falscher Alarm in Jever: Bei „Arsen“ schrillen die Alarmglocken

Jever Arsen – der Begriff lässt die Alarmglocken schrillen: da denkt man sofort ans Mordgift Arsenik; ansonsten kommt das Halbmetall Arsen in geringen Konzentrationen praktisch überall im Boden, im Grundwasser, in der Luft vor. Höhere Konzentrationen finden sich in Lebensmitteln – in Fisch und anderem Meeresgetier, in Reis, in Bier, in Fruchtsäften.

Die Altlasten Bohrungen auf dem Gelände Mühlenstraße 68 durch Ingenieur Ulf Linnemann hatten ergeben, dass der Boden mit Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Konzentrationen „deutlich über 100 Milligramm“ durchsetzt ist. Die Altlasten, teeröl- und kohlenwasserstoffhaltiges Material sowie normale Siedlungsabfälle, stammen vom Tankstellenbetrieb, der einst im nördlichen Bereich des Grundstücks stand und von der Müllkippe, die bis Anfang der 1950er Jahre bestand. Die Müllkippe bestand laut Bohrungen aus einer bis zu 1,50 Meter tiefen Grube, die mit Siedlungsabfall aufgefüllt wurde. Die gute Nachricht: Der tiefere Untergrund besteht aus undurchlässigen Tonschichten. Damit ist das tief liegende Grundwasser versiegelt.

Bei den Anliegern des Pflegebutler -Geländes an der Mühlenstraße Jever hat der Begriff „Arsen“ in einer Grundstücksverkaufsanzeige die Alarmglocken schrillen lassen. Sie befürchten eine Umweltsauerei. Im Text der Grundstücksanzeige auf einer Immobilienplattform heißt es: „Die Proben des Bodens sind aufgrund des TOC-Gehaltes und Arsengehaltes im Feststoff und im Eluat mit dem Zuordnungswert Z 1.2 zu belegen.“

Ein Anlieger vermutet nun, dass es sich bei dem Boden um den „verseuchten Erdaushub der alten Tankstelle und der Bürgermeisterkippe“ handelt. Der sei nie fachgerecht entsorgt worden, sondern liege zwei Meter hoch auf dem gerodeten Gelände neben dem Moorlandstief, mehrfach sei er auch umgeschichtet worden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Mit dieser Annahme liegt der Anlieger jedoch falsch, ergab eine Nachfrage beim Landkreis Friesland und der Stadt Jever: 2017/2018 hatte das Unternehmen Pflegebutler die ehemalige Müllkippe und spätere Tankstellengelände von Altlasten befreit. Der stark verseuchte Boden war fachgerecht entsorgt worden – untere Bodenbehörde und untere Naturschutzbehörde beim Landkreis hatten das im Blick.

Der Boden, der auf der gerodeten Fläche am Tief verteilt wurde, ist nicht kontaminiert. Der Zuordnungswert Z 1.2 entspricht einem Normalwert für TOC – total organic carbon, deutsch gesamter organischer Kohlenstoff – und Arsen. „Das ist der ganz normale Boden in Baugebieten und keineswegs dramatisch“, sagt Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers: „Erst ab Z größer 2 würde es spannend.“

„Auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens ist der Boden zum Verbleib auf dem Grundstück geeignet, der Einbau des Bodenmaterials wurde vorab mit der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises abgestimmt“, teilt dazu auch der Landkreis Friesland mit. Heißt: der gelagerte Bodenaushub stellt für überhaupt nichts und niemanden eine Gefahr da.

Auch nicht fürs Wasser im Mühlentief: Der Anlieger des Pflegebutler-Geländes berichtet, „seit der Ablagerung schwimmt ein deutlich sichtbarer Ölfilm auf dem Tief. Er ist zu vermuten, dass der Regen das Gift im Boden herauswäscht und die Umgebung und das Tief verschmutzt und später sogar ins Grundwasser gelangt“.

Die Antwort des Landkreises: „Ölschlieren bildet dieser Boden zudem nicht, wie sich aus den vorliegenden chemischen Prüfberichten ergibt. Von einer Verunreinigung des Grundwassers oder schädlichen Bodenveränderungen ist nicht auszugehen, da der Boden gemäß „Regelwerk Ländergemeinschaft Abfall“ für den so genannten offenen Einbau in wasserdurchlässiger Bauweise geeignet ist.“

Auch die Umlagerung der Böden hat ordnungsgemäß stattgefunden, teilt der Landkreis mit: „Die Umlagerung von Boden auf Bauflächen ist ein gängiges Vorgehen und wird deswegen auch nicht öffentlich kommuniziert.“