Stiller Protest In Corona-Krise: Frieslands Gastronomen weisen auf Existenznöte hin

Jever Sämtliche für Mai und Juni gebuchten 31 Hochzeitsgesellschaften haben den Saal im „Schützenhof“ storniert, und das Hotel macht mit ein paar Geschäftskunden nur noch ein Prozent des für diese Jahreszeit üblichen Umsatzes, berichtet der jeversche Hotelier und Gastronom Stephan Eden. Er befürchtet, dass es im ganzen Jahr keinen Saalbetrieb mit Hochzeiten und Familienfeiern mehr geben wird, das sei „ganz bitter“.

Seinen Kollegen Mario Krar vom Hotel-Restaurant „Leuchtfeuer“ in Horumersiel oder Sven Klostermann vom „Schwarzen Bären“ in Hooksiel“ geht es nicht besser: Null Umsatz, aber die Gehälter müssen fließen und die Fixkosten bezahlt werden. Seit sechs Wochen verdienen landauf landab die Hoteliers, Gastronomen und Veranstaltungsbetriebe wegen des Corona-Lockdowns kein Geld. Existenzangst macht sich breit.

Auf ihre große Not und die Sorge um das Aus für viele Betriebe haben die Gastronomen des Jeverlands am Dienstagmittag auf dem Alten Markt mit der Aktion „Leere Stühle“ hingewiesen. 600 leere Stühle und eine festlich gedeckte Tafel, an der nichts serviert wurde: Sie stehen sinnbildlich für den Stillstand der Gastronomiebetriebe in der Region und sind ein Hilferuf an die Bundesregierung und an den Landkreis Friesland, die Branche nicht im Stich zu lassen.

„Wir können die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nachvollziehen, brauchen jetzt aber dringend klare Aussagen, wann die Hotellerie, Gastronomie und Veranstaltungsbranche wieder öffnen kann“, sagt der Schortenser Gastronom und Diskothekenbetreiber Jens Hinrichs. „Baumärkte, Einzelhandel, Friseure – jeder hat die Chance, Geld zu verdienen. Nur wir nicht.“

Die Betriebe sind seit inzwischen mehr als sechs Wochen geschlossen. „Bei dem schönen Wetter und dem verlorenen gegangenen Umsatz tränen einem die Augen“, sagt Mario Krar.

Organisiert und veranstaltet hatte den stillen Protest der Kreisverband des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes (Dehoga). Der schloss sich damit der vor knapp zwei Wochen in Dresden initiierten Aktion an, die mittlerweile bundesweit Nachahmer findet.

Auch die neuen Regulierungen sehen vor, dass Hotels, Restaurants, Cafés, Bars und Diskotheken noch längerfristig geschlossen bleiben. Die Gastronomie will daher keine Kredite, sondern drängt auf weitere Soforthilfen, noch besser aber auf Wiederöffnung ihrer Betriebe. Denn die entgangenen Umsätze könne man nicht nachholen wie einen Möbel- oder Autokauf. „Die verlorenen Umsätze bleiben verloren“, sagt Stephan Eden. Die Branche hat Zukunftsangst und pocht daher auf Perspektiven, wie sie ihre Investitionen zurückverdienen kann. Die Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen sei eine nette Geste, helfe aber kaum weiter – besonders nicht den getränkelastigen Betrieben.

Hygiene sei für die Branche tägliche Routine. „Auch die Gastronomie und Hotellerie kann Hygiene“, sagt unter anderem Esther Tjarks vom „Waldschlösschen“ in Addernhausen. Mit klaren Hygienestandards für Gäste und Politik könnten Restaurants, Cafés und Hotels sofort wieder an den Start. Eine lebendige und vielfältige Gastronomie seien für die Städte und ganz besonders für Urlaubsregionen überlebenswichtig.