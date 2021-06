Tischtennis-Teams aus Jever: Drei MTV-Mannschaften steigen durch Hintertür auf

Jever Gut ein halbes Jahr nach dem coronabedingten Abbruch der Tischtennis-Saison 2020/2021 gibt es gleich für drei Tischtennis-Mannschaften des MTV Jever jede Menge Grund zum Jubeln. So haben die aufgrund der Mannschaftsmeldungen vorgenommenen Gruppeneinteilungen den Marienstädtern jeweils nachträglich doch noch die erhofften Aufstiege beschert.

Gelungene Mischung

Für das erste und zweite Damenteam sowie die zweite Herrenmannschaft hatten die MTV-Verantwortlichen um Abteilungsleiter Thorsten Hinrichs bereits frühzeitig das Interesse bekundet, als Nachrücker einen Platz in den jeweils höheren Ligen zu erhalten, falls dort aufgrund von Verzichten anderer Vereine Plätze frei werden. Eben diese Nachrückerregelung hat nun gleich dreimal gezogen.

So darf sich das erste Damenteam, das in der abgebrochenen Saison mit einer gelungenen Mischung aus Routine und dem Nachwuchstalent Sophie Fries in der Bezirksliga angetreten war, über den Aufstieg in die Bezirksoberliga freuen. „Ein toller Erfolg“, betont Hinrichs: „Denn ein Damenteam des MTV Jever konnte sich zuletzt in der Saison 2014/2015 für diese Liga qualifizieren, ehe man seinerzeit in die Bezirksliga abstieg.“

In der Bezirksoberliga werden es die Jeveranerinnen gleich sechsmal mit Gegnerinnen aus Ostfriesland zu tun bekommen. Zudem steht neben Partien gegen Mannschaften aus Elsfleth und Oldenburg auch das Derby gegen den Heidmühler FC auf dem Programm. Eine reizvolle Aufgabe, wobei Teamkapitänin Monika Hinrichs bereits scherzhaft bedauerte, nun ihren Trainingseinsatz ja abrupt intensivieren zu müssen.

Junger Unterbau

Das kommt auch auf die mit Nachwuchstalenten gespickte Zweite des MTV zu, die durch die Hintertür nun in die Bezirksliga aufgestiegen ist. „Mannschaftsführerin Claudia Redenius freut sich sehr über den Aufstieg und zugleich für die Nachwuchsspielerinnen, die so die Chance haben, oben mitzuspielen und mehr Spielerfahrungen zu sammeln“, sagt Thorsten Hinrichs.

Dabei muss sich der Jeveraner Unterbau auf Teams aus einem anderen Einzugsgebiet einstellen. War man bisher zu Gast in den Kreisen Aurich und Wittmund, wird man es nun mit den bisherigen Gegnerinnen der Ersten zu tun bekommen: mit vier Teams aus Oldenburg, zwei aus dem Ammerland sowie Brake aus der Wesermarsch und dem „Kreisnachbarn“ Vareler TB.

Sportliche Belohnung

Einen Nachrückerplatz in die höhere Spielklasse hat auch das zweiten Herrenteam des MTV Jever ergattert. „Nach einem erfolgversprechenden Saisonstart 2020/21 und dem dann Ende Oktober unumgänglichen Saisonabbruch hat es nun auch für sie mit dem ersehnten Aufstieg geklappt“, jubelt Hinrichs. Möglich geworden ist dies durch den Rückzug des ESV Lüneburg , so dass in der Verbandsliga ein Platz frei geworden ist.

„In ersten Statements freuten sich unsere großen Talente Hendrik Hicken, Bennet Robben und Janto Rohlfs riesig auf die neue Herausforderung“, berichtet Hinrichs: „Hendrik betonte, dass er mit dieser Entwicklung nicht gerechnet habe. Genauso ging es Bennet und Janto, der sich nach der besonderen Zeit über die größte sportliche Belohnung, freut, die man bekommen kann.“ Besonders angriffslustig zeige sich Robben, der bereits neue Ziele schmiede: den Aufstieg in die Oberliga.

Bislang letztmalig hatte der MTV Jever II vor drei Jahren in der Verbandsliga aufgeschlagen. Auch daher sei die Rückkehr laut Hinrichs „ein tolles Ereignis im Jahr des 75. Geburtstags der Abteilung“.