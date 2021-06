Künstlerhaus Hooksiel: Feine Malerei auf Teebeuteln

Zwei Bücher

Zwei Bücher hat Ruby Silvious bisher veröffentlicht: 363 Days of Tea: A Visual Journal on Used Teabags (Mascot Books, 2016) und Reclaimed Canvas: Reimagining the Familiar (Mascot Books, 2019). Derzeit arbeitet sie an ihrem dritten Buch. Sie studierte an der University of Santo Tomas, Architecture & Fine Arts, Manila Philippines (1973 bis 1977); New York School of Interior Design, New York City (1981); Art Students League, New York City, (1981 bis 83); CGCC, Hudson NY, AS Business Administration (1997); Siena College, Loudonville NY, BS Marketing Management (2001); Sage College, Albany NY, Graphic Design (2006); Il Bisonte International School of Graphic Arts, Florence, Italy (2012).