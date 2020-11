14 Stunden auf dem Mofa unterwegs: Drei Jungs aus Friesland fahren mit 25 km/h in die Lüneburger Heide

Neuenburg /Varel Einen langen Atem, gutes Sitzfleisch und viel Werkzeug: Das ist die Grundausrüstung, die man braucht, um mit dem Mofa von Friesland in die Lüneburger Heide zu fahren. Damit ausgestattet haben sich drei Jungs aus Neuenburg und Varel in den Herbstferien auf den Weg gemacht. Bei ihrer Tour war eindeutig der Weg das Ziel: Für 220 Kilometer brauchten sie mit 25 Kilometern pro Stunde rund 14 Stunden. Für Fokko Schröder und Nico Hüper aus Neuenburg sowie Daik Martens aus Varel war die Tour nur der Auftakt: Nächstes Jahr wollen sie mit ihren Puchs und der Hercules am liebsten durch halb Deutschland fahren.

Hobby-Schrauber

Schon bevor er überhaupt den Mofa-Führerschein hatte, drehte Daik Martens (16) schon seine Runden auf der Vespa seines Vaters – natürlich auf dem eigenen Grundstück. Auch Fokko Schröder (16) und Nico Hüper (15) sind im Grunde mit dem Schraubenschlüssel in der Hand großgeworden: Sie konnten schon Mofas reparieren, bevor sie überhaupt selbst fahren durften. „Das gehört bei uns einfach dazu“, sagt Fokko Schröder.

Als alle drei endlich ihre Mofa-Führerscheine in der Taschen hatten, war klar: „Wir wollten eine große Tour machen. Wir brauchten nur ein Ziel“, sagt Daik. „Aber unsere Eltern haben gesagt, wir sollen erstmal eine kurze Tour machen.“ Also machten sich die drei Mofa-Fans in den Sommerferien erst einmal auf den Weg nach Sehestedt. „Meine Eltern waren da auf dem Campingplatz im Urlaub“, sagt Daik. „Da sind wir dann hingefahren.

Helmfunk an Board

Ausgerüstet sind die Schulfreunde gut: Sie haben Anhänger für ihre Mofas und auch Helmfunk, über den sich immer jeweils zwei von ihnen unterhalten können. „Der Dritte muss dann eben einfach anhalten, wenn er eine Pause machen will“, sagt Fokko. An den Lenkern ihrer Zweiräder haben die Schrauberfreunde Handy-Halterungen montiert, so dass sie ihre Smartphones als Navigationsgeräte nutzen können und keine Karten brauchen. Um die Telefone aufzuladen, hatten sie eine Powerbank dabei.

Livestandort gesendet

Damit die Eltern wissen, wo ihre Kinder gerade sind, haben die Jungs auf dem Nachrichtendienst WhatsApp den Live-Standort verschickt, so konnten alle die Tour in Echtzeit nachvollziehen.

Die drei Jungs haben nicht nur außergewöhnliche Ideen, wie eine 14-Stunden-Tour, sondern auch besondere Fahrzeuge: Alle drei fahren historische Mofas. Fokko und Nico haben Maxi S’ von Puch, Daik fährt eine Hercules Prima 5s. Die Fahrzeuge sind Jahrzehnte alt und wer sich auskennt, kann so ziemlich alles daran selbst reparieren. „Das ist wichtig, es kann ja immer mal was sein“, sagt Daik.

Bei der Sommertour nach Sehestedt auf den Campingplatz und der Herbsttour zum Ferienhaus von Fokkos Tante in der Lüneburger Heide sind die Jungs fast pannenfrei durchgekommen. Nur die Anhänger sind ab und zu umgekippt – da reicht ein tiefes Schlagloch und so ein Anhänger liegt auf der Seite.

Doch auch ohne Pannen waren die Touren gelinde gesagt beschwerlich. „Bei der Sommertour lief den Jungs das Wasser nur so aus den Helmen, so heiß war es“, sagt Wiebke Schröder, Fokkos Mutter. Bei der Herbsttour waren Hände und Füße trotz warmer Kleidung irgendwann durchgefroren. 14 Stunden auf dem Mofa, das ist nichts für schwache Nerven. Auf die Frage, wann bei so einer Tour das erste Mal der Hintern weh tut und man eigentlich die Nase voll hat, sagt Daik: „Im Grunde schon bei der ersten Pause.“ Aber dann wird eben durchgezogen – des Abenteuers willen.

Nächstes Jahr, erzählt Nico Hüper, habe die Truppe schon die nächste Tour geplant, die noch länger werden soll. „So lange wir genug Sprit dabei haben, klappt das schon.“