Kordula Schlimgen Feiert 90. Geburtstag: Von Wilhelmshaven nach Berlin und in die Welt

Neustadtgödens Ein bewegtes Leben liegt hinter Kordula Schlimgen, geborene Hartig: Am 28. April hat sie in ihrem Haus in Neustadtgödens ihren 90. Geburtstag gefeiert. Mit ihrem Mann hatte sie von 1952 bis 1992 die bekannte Fleischerei an der Olympiastraße in Roffhausen geführt und dann Sohn Thomas übergeben. Der wird mit Schwester, Bruder, vier Enkeln und zwei Urenkeln gratulieren.

Kordula Hartig wurde in Wilhelmshaven geboren. Mit den Eltern und drei Geschwistern zog sie als Kind ins ländliche Hüllstede. Sie ging in Westerstede zur Schule, bis ein weiterer Umzug nach Berlin-Steglitz notwendig wurde. Mit zwei Brüdern bestand sie die Prüfung für eine weiterführende Schule; doch die wurde bald kriegsbedingt geschlossen.

Mit ihrer Mädchenklasse wurde sie im Krieg bei der Kinderlandverschickung nach Thüringen gebracht und von dort wegen einer Erkrankung zur Erholung auf einen Bauernhof in Dänemark, ehe sie in vermeintlich sichere Orte in Sillian/Tirol und Kronau/Slowenien umquartiert wurde.

Dorthin folgte ihr die Mutter mit zwei jüngeren Geschwistern. Zurück in Berlin, ging es Anfang 1944 „bei Nacht und Nebel“ mit Mutter und den drei Geschwistern in die ursprüngliche Heimatstadt Wilhelmshaven, weil ihr Vater in Sengwarden bei der Marine war.

Kordula Hartig, deren Lehre in einem Berliner Reformhaus eine jähes Ende erfuhr, fand 1945 eine neue Lehrstelle als Verkäuferin in der Fleischerei Schlimgen am Banter Weg in Wilhelmshaven. Nach der Ausbildung wechselte sie zu einer Heppenser Schlachterei; doch ihr künftiger Schwiegervater holte sie zurück; Günter Schlimgen und Kordula Hartig heirateten 1950 in der Christus- und Garnisonkirche.

Kurz vor dem Wechsel nach Roffhausen übernahmen beide eine Fleischerei in Heidmühle. In Roffhausen widmeten sie sich neben dem Geschäft der Boxerzucht. Ihr Zwinger „Von der Burg Roffhausen“ brachte einen Vizeweltsieger hervor.

Anfang der 80er Jahre versprach Günter Schlimgen seiner Frau, ihr ein Haus zu bauen und im Ruhestand die Welt zu zeigen. Er machte es mit dem Neubau in Neustadtgödens, einer Reise nach Kanada und Fahrten per Wohnmobil in den europäischen Süden wahr. Dabei wurden auch jene Orte besucht, in denen Kordula Schlimgen als Kind unfreiwillig leben musste. Vor fünf Jahren starb ihr Mann.