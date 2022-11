Waldbrand in Obenstrohe: Holzstapel fängt Feuer

Obenstrohe Am Samstagabend hatte ein Holzpolder im Obenstroher Wald entlang des Sumpfweges Feuer gefangen. Der brennende Holzstapel wurde von vorbeifahrende Passanten bemerkt, die daraufhin den Notruf tätigten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Obenstrohe stand der acht Meter lange und fünf Meter breite Holzstapel in Flammen. Durch den Funkenflug, verbunden mit der nach wie vor trockenen Vegetation im Wald, waren im Umkreis von circa 50 Meter bereits mehrere Glutnester entstanden. Laut Polizei Varel ist insgesamt eine Fläche von 20 mal 20 Metern brandbetroffen. Wie die Ortswehr Obenstrohe mitteilt, stellte die Wasserversorgung eine Herausforderung dar. „In diesem Bereich ist die nächste Wasserentnahmestelle mehrere Hundert Meter entfernt“, so die Ortswehr. Zur Unterstützung wurde zusätzlich die Ortswehr Varel alarmiert, die sich primär um die Sicherstellung der Wasserversorgung kümmerte. Im Zuge der Löscharbeiten war die Straße „Sumpfweg“ komplett gesperrt. Noch während des Einsatzes ging in der Leitstelle ein weiterer Notruf ein, der sich auf das Gebiet der Löscharbeiten bezog. Zur dortigen Unterstützung wurde die Ortswehr Borgstede-Winkelsheide gerufen. Insgesamt waren die Ortswehren rund dreieinhalb Stunden im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist die Brandursache noch unbekannt. geriet aus bislang ungeklärter Ursache gestapeltes Holz in Brand. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Varel unter der Tel. 04451/9230 zu kontaktieren.