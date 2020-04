Oldorf: Viele Köche rühren im Dorftreff-Brei

Oldorf Gibt es bald wieder einen Dorftreff in Oldorf? Es sind eine ganze Menge Köche, die in dem Brei rühren... Beteiligt an den Gesprächen sind einmal die Dorfgemeinschaft, außerdem der Boßelverein, die ev. Kirchengemeinde Oldorf, Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlen und natürlich der Eigentümer der ehemaligen Oldorfer Schule, Volker Reinecke; die alte Schule diente in den vergangenen Jahren als Treffpunkt im Ort.

Seit Oktober 2019, als der Pachtvertrag aufgelöst war, haben die Oldorfer kein Domizil mehr für ihre Treffen. „Die Gemeinde will dem Dorf natürlich helfen“, betont der Bürgermeister. Mit den Oldorfern habe es mehrere Gespräche gegeben, sagt er.

Das Ergebnis: Im Dorf wird ein günstiger Neubau favorisiert. So hat die ev. Kirchengemeinde die Möglichkeit eingeräumt, auf dem Spielplatz, also auf Kirchengrund, etwas Neues zu bauen. Über die Finanzierung müsste man sich noch einig werden und er werde in den Ausschüssen des Rates dafür werben, sagte Mühlena.

Laut Kirchenältestem Udo Braun ist der bisherige Treffpunkt aus baulichen Gründen nicht mehr nutzbar. Der Kirchenrat habe daher beschlossen, einen möglichen Neubau mit 5000 Euro zu unterstützen. Weitere 5000 Euro würden sowohl die Dorfgemeinschaft als auch der Boßelverein Oldorf in das Projekt einbringen.

Angedacht ist, dass das neue Dorfgemeinschaftshaus aus mehreren Containern zusammengesetzt wird. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Udo Lübben, wirbt für die Aufstellung von mehreren Containern auf dem Spielplatz. Das ergäbe dann Räume von 40 bis 50 Quadratmetern Größe einschließlich einer kleinen Küche. Die Kosten dafür beziffert er auf 21 000 Euro. Verhandlungen darüber würden bald mit der Gemeinde geführt. „Ein kleines Holzhaus würde das Doppelte kosten“, sagt Lübben.

Nicht eingerechnet dabei sind die Gas- und Wasserversorgung und der Elektroanschluss. Hinzu käme auch noch die Abwasserbeseitigung durch eine Kläranlage.

Etwas anderes stellt sich der Eigentümer der Alten Schule vor, die 1962 geschlossen wurde. „Ich habe natürlich Interesse, dass der bisherige Raum öffentlich weiter genutzt wird“, sagt er. Dazu müsste sich ein Betreiberverein gründen, mit dem rechtliche Rahmenbedingungen vereinbart werden können. Er sei bereit, zu investieren, betonte er. Allerdings erwarte er weitere Investitionsmittel von anderer Seite, seien es die Gemeinde oder die Vereine und die Kirche im Dorf.

Bei einem Umbauvolumen von 80 000 Euro würde sich die Miete bei etwa 800 Euro pro Monat einpendeln. Bei dem Umbau müsste eine neue Heizung installiert, ein neuer Fußboden eingebaut, die Decken abgehängt und behindertengerechte Toiletten geschaffen werden. Entstehen würde dann eine Fläche von rund 120 Quadratmetern Nutzfläche mit einem großen und kleinen Raum.

Nicht glücklich über die bisherige Entwicklung ist der Oldorfer Bernhard Eden. Wenn es nach ihm ginge, sollten sich alle beteiligten Parteien bald einigen und zu einer Lösung kommen. Für ihn ist der Zusammenhalt der Bevölkerung in Oldorf wichtig – „und dazu gehört nun einmal ein Treffpunkt im Dorf für alle“, sagt Eden.