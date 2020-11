Premium Aerotec in Varel: Azubi-Stellen sollen nicht gestrichen werden

Varel Erfolg für die Auszubildenden von Premium Aerotec (PAG): Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat konnten sich zu einer Vereinbarung bei der Ausbildung einigen. Das Unternehmen hatte geplant, wegen der von der Corona-Pandemie ausgelösten Krise in der Luftfahrtbranche Stellen abzubauen und auch die Ausbildung zurückzufahren. Allein am Standort Varel sollte die Zahl der Ausbildungsplätze von 25 auf 15 pro Jahr verringert werden. Gegen die Pläne hatten die Azubis Ende September im Aeropark demonstriert. Das ist jetzt vom Tisch, wie PAG am Mittwoch mitteilte.

Keine Generation Corona

„Eine starke duale Ausbildung ist und bleibt ein Kernelement unserer Personalstrategie, denn so sichern wir uns die Fachkräfte von morgen. Daran halten wir auch in diesen Krisenzeiten weiter fest“, wird Frank Müller , Arbeitsdirektor von PAG in einer Pressemitteilung zitiert. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir jungen Menschen einen Einstieg in das Berufsleben bieten, um eine ,Generation Corona‘ zu verhindern. Mit unserem gemeinsamen Bekenntnis zur Ausbildung werden wir als starker Ausbildungsbetrieb auch künftig einen wichtigen Beitrag hierzu leisten“, sagte der PAG-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Thomas Busch aus Varel.

In den kommenden fünf Jahren soll demnach an der Zahl der Ausbildungsplätze nicht gerüttelt werden. Neben den 25 Azubis pro Jahr in Varel werden in Nordenham jährlich 40, in Bremen sechs und in Augsburg 36 Auszubildende eingestellt. Insgesamt bildet das Unternehmen in der Ausbildung und in dualen Studiengängen derzeit mehr als 430 junge Menschen aus. In Varel sind insgesamt etwa 100 junge Menschen bei PAG in der Ausbildung. Die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr ab Herbst 2021 hat bereits begonnen.

Keine Garantie mehr

Künftige Azubis von PAG werden aber weniger komfortable Bedingungen vorfinden als ihre Vorgänger: Werden alle jetzigen Auszubildenden gemäß der tariflichen Bestimmungen nach ihrer Ausbildung von PAG übernommen, wird mit dem Ausbildungsstart 2021 die Übernahmegarantie an den norddeutschen Standorten in Varel, Nordenham und Bremen ausgesetzt. Das soll für die Ausbildungsjahrgänge 2021 bis 2025 gelten.

Betriebsrat und IG Metall hatten immer wieder darauf hingewiesen, dass die Werke 2025 womöglich wieder unter Volllast stehen werden. Die Ausbildung in der Krise deshalb zurückzufahren sei widersinnig, weil man so selbst einen Fachkräftemangel für die Zeit nach der Krise verursache.

In Varel wurde zudem das Ausbildungszentrum im Aeropark, das maßgeblich von PAG mitgenutzt wird, mit erheblichen öffentlichen Mitteln aufgebaut. Es stand die Befürchtung im Raum, dass auch die Zukunft des Ausbildungszentrums ungewiss ist, sollte PAG tatsächlich die Ausbildung kürzen.