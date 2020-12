Neugestaltung des Bürgerhausplatzes: Bald auf „rotem Teppich“ ins Schortenser Bürgerhaus?

Schortens Nachdem einige Projekte in Schortens verschoben oder zusammengekürzt werden, weil die Politik angesichts der Haushaltslage und Schuldenentwicklung der Stadt auf die „Schuldenbremse“ getreten ist, scheint zumindest die geplante Umgestaltung des Bürgerhausplatzes ein Schnäppchen für Schortens zu werden.

Stadt zahlt nichts

Für die Neugestaltung des Platzes, die rund 280 000 Euro kosten soll und auf dem Vorschlag des Oldenburger Architektenbüros Selugga & Selugga basiert, würden rund zwei Drittel der Kosten aus dem Topf der Städtebauförderung kommen, so Bürgermeister Gerhard Böhling . Den Rest würde der Hotelinvestor beisteuern, der an der Ecke Rheinstraße und Menkestraße im kommenden Frühjahr mit den Arbeiten für den Hotel-Neubau starten will. Schortens müsste demnach für den umgestalteten Bürgerhausplatz kein eigenes Geld aufwenden.

Für die Selugga-Variante haben sich in einer gemeinsamen Sitzung des Bürgerhausauschusses und des Planungsausschusses einstimmig alle Ratsvertreter ausgesprochen.

Der Architekt des Hotelinvestors hatte seinen Vorschlag erstmals im Oktober im Bürgerhaus vorgestellt. Die Grundidee aller bisher diskutierten Varianten ist, den Platz optisch aufzuräumen und für klarere Verhältnisse zu sorgen, wo geparkt werden darf und welche Flächen als Fahrwege dienen. Das ist mit der roten Pflasterung und grauen Granitsteinen aktuell aus der Perspektive hinter dem Lenkrad nicht ganz einfach zu erkennen. Für die Neugestaltung soll der aktuelle Belag wiederverwendet werden.

Gleichzeitig soll der Platz aber auch nicht länger nur wie ein Parkplatz wirken, sondern mehr wie eine Plaza - und das mit guten Ideen und einfachen Bordmitteln: alle Poller, Stufen und Kanten verschwinden, der Bürgerhausplatz verschmilzt baulich links mit der Rheinstraße und an der Stirnseite mit der vor dem Bürgerhaus verlaufenden Weserstraße. Die Fahrbahnen werden nur durch helle Granitsteine an den Rändern dezent markiert. Auf diese Weise kann der Platz eines Tages, wenn wieder größere Veranstaltungen möglich sind, nach oben und zur Seite auf die volle Straßenbreite ausgedehnt werden.

Geklinkerte Sichtachse

Der Clou aber soll der geklinkerte „rote Teppich“ sein, der den Bürgern und Besuchern des Bürgerhauses bereits vom Hotel ausgerollt wird und der als Sichtachse über den ganzen Platz schon mit einem Zebrastreifen über die Menkestraße beginnen könnte. Den Pfad sollen Bäume säumen, die von unten beleuchtet werden. Baubeginn für den Bürgerhausplatz soll zügig nach Fertigstellung des Hotels sein – voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2022.

Noch unklar ist, wie es nun mit der Bürgerhaus-Sanierung weitergehen soll. Entsprechende Beschlussvorschläge für den Rat waren vergangene Woche unerwartet von der Tagesordnung genommen worden, da die Fraktionen noch einiges zu beraten haben. Auch die Verwaltung muss die beiden neuen Vorschläge der SPD FDP und Grünen sowie der CDU noch durchrechnen.