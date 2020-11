Auswirkungen der Corona-Krise in Friesland und umzu: Sportvereine diskutieren über Sorgen und Nöte

Frist verlängert

Das Land Niedersachsen hat das Corona-Sonderprogramm für Sportorganisationen und Sportvereine verlängert. Eine Antragstellung beim Innenministerium ist dadurch noch bis zum 15. November 2020 möglich.

Die Abwicklung des Sonderprogramms für Sportorganisationen erfolgt im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedrohten gemeinnützigen Sportorganisationen über den Landessportbund (LSB) Niedersachsen. Gemeinnützige Sportorganisationen können eine Billigkeitsleistung in Form von Einmalzahlungen – in Höhe von 70 Prozent der entstehenden Unterdeckung, höchstens jedoch in Höhe von 50 000 Euro – erhalten, wenn sie aufgrund von Liquiditätsengpässen infolge der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind. Eine allgemeine Kompensation entgangener Einnahmen ist allerdings nicht vorgesehen.

Seit dem 10. August können gemeinnützige Sportorganisationen ausschließlich Online-Anträge über das Intranetportal des LSB Niedersachsen stellen. Problem: Viele Vereine konnten bislang noch nicht auf das Sonderprogramm zugreifen, weil sie noch nicht in ihrer Existenz bedroht sind. Somit hoffen sie im Falle einer Fortsetzung in 2021 auf geänderte Richtlinien.

Niedersachsens Innen- und Sportminister Boris Pistorius weiß um die Bedeutung der Sportvereine: „Sie sind gerade in Pandemiezeiten enorm wichtig für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Sie tragen mit umfangreichen Angeboten ein Stückweit zur Normalität in Ausnahmezeiten bei.“ Und Pistorius weiter: „Unabhängig von der Verlängerung der Antragsfrist unterstützen wir weiterhin den niedersächsischen Sport dabei, möglichst unbeschadet durch die Krise zu kommen. Insofern setze ich mich auch dafür ein, dass die im Kalenderjahr 2020 nicht beanspruchten Mittel aus dem Corona-Sonderprogramm in Höhe von insgesamt sieben Millionen Euro auch im Jahr 2021 dem Sport zur Verfügung stehen werden.“

Antrag online stellen unter https://lsbntweb.lsb-niedersachsen.de/foerder.osp