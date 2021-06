Sander Diskothek „Twister Dance“: Hier wird der Corona-Frust einfach weggetanzt

Sande Fast 70 unendlich lange Samstagabende blieb es in der Sander Discothek Twister Dance still und dunkel. Keine Musik, keine knackigen Beats, keine grellen Lichter. Und keine Menschenseele. Im Twister wie auch in allen anderen Diskotheken, Bars und Clubs im Land hatte Corona Veranstaltern und Publikum vor 15 Monaten den Saft abgedreht.

Am Samstagabend war die lange Durststrecke endlich vorbei: Das Twister Dance in Sande war eine der ersten Diskotheken in der Region, die mit einem strengen Hygienekonzept und Testangeboten vor Ort nach Absprache mit dem Landkreis ihren Betrieb wieder öffnen konnten und wollten. Die feierentwöhnte Jugend ließ sich das nicht zweimal sagen: „Die nur im Vorverkauf erhältlichen Karten waren im Nu ausverkauft“, so Twister-Sprecher Simon Zielezinski . Feste Einlasszeiten zur Entzerrung des Besucherstroms bereits ab 21 Uhr, Maskenpflicht (mit Ausnahme an den Tischen) und die Luca-App auf dem Handy zur Kontaktnachverfolgung waren die wichtigsten Voraussetzungen für eine vermutlich für viele unvergessliche Disco-Nacht. Wer keinen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen konnte, dem verhalf die Teststation der Johanniter Unfallhilfe auf dem Parkplatz zum entscheidenden Eintrittsbedingung.

Es war voll – aber wegen des begrenzten Kartenkontingents nicht so dicht gedrängt und rappelvoll wie man es vor Corona noch kannte. Die Disco-Gäste kamen zum Teil auch aus Ostfriesland und aus der Wesermarsch nach Sande, um endlich wieder zu feiern und den ganzen Corona-Frust endlich wegzutanzen. „Alle haben sich sehr diszipliniert verhalten, haben auf Abstände geachtet“, freut sich Zielezinski. DJs, Barkeeper, Servicekräfte - alle waren glückselig, nach so langer Pause endlich wieder einen Discoabend erleben zu können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Auch die Gäste schwärmen: „Man hat sich endlich wieder lebendig gefühlt“, „eine tolle Partynacht – trotz Maske“, „da wurden fast zwei Jahre an einem Abend aufgeholt“ lauteten die fast ausnahmslos positiven Reaktionen.

Schon am nächsten Samstag steigt unter gleichen Voraussetzungen und mit bewährtem Konzept – Karten nur im Vorverkauf, aktueller Negativ-Test (gilt erstmal auch für Geimpfte), Besucher mindestens 18 Jahre – die nächste Disconacht.