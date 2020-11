Wohn-Projekt in alter Schule im Februar Bezugsfertig: Im Hyggekrog Upjever wird’s bald gemütlich

Upjever In Upjever, wo in der ehemaligen so genannten Englischen Schule unmittelbar vor den Toren zum alten Fliegerhorst seit 2019 das Wohnprojekt „Hyggekrog“ entsteht, dauert es nicht mehr lang, bis es richtig „hygge“, also gemütlich wird. Der lange Jahre leerstehende Bau, der im vergangenen Jahr völlig entkernt wurde, ist in Teilen immer noch im Rohbau. Aber schon in zweieinhalb Monaten, zum 1. Februar 2021, sollen die allesamt barrierefreien Wohnungen bezugsfertig sein. Vor dem Haus stehen jede Menge Handwerker-Fahrzeuge, drinnen wird emsig gearbeitet. Eine Musterwohnung soll Ende November fertiggestellt sein und kann dann besichtigt werden.

Das Wohnprojekt „Hyggekrog“ Upjever Hyggekrog kommt aus dem Dänischen und bedeutet a „Gemütliche Ecke“. Im Konzept für Upjever steht das Wort gleichermaßen für Rückzugsort, für Gemeinschaft und Geborgenheit. Das Konzept sieht vor, 20 Mietwohnungen von 40 bis ca. 80 Quadratmetern zu bauen. Auch ein großer Gemeinschaftsraum entsteht. Dazu wurde die alte Schule komplett entkernt. Das Objekt, die ehemalige „englische Schule“, liegt in direkter Nachbarschaft zur Waldsiedlung und zum Fliegerhorst Upjever, auf dem seit 2013 keine Flugzeuge mehr starten und landen. www.hyggekrog-upjever.de

Schon sieben vergriffen

Selbstbestimmt wohnen

Die Vermarktung der 20 Appartements über die Volksbank Jever hat bereits begonnen. Sieben Wohnungen sind schon vergeben, berichtet Brigitte Lovis von der Volksbank Jever. Bei den Wohnungen handelt es sich um hochwertig ausgestattete Ein-und ZweiZimmer-Appartements plus Bad und die Option, sich eine Küchenzeile einzubauen. Die kleinste Wohnung ist 41 Quadratmeter groß, die größte 77 Quadratmeter. Alle Wohnungen verfügen entweder über eine Terrasse oder aber einen Balkon. Die Kaltmieten liegen je nach Lage und Zuschnitt im Objekt zwischen 8,60 und 9,21 Euro pro Quadratmeter. Im Mietpreis inbegriffen sind auch mehrere Gemeinschaftsräume, darunter ein großer Saal und eine Gemeinschaftsküche sowie Pkw-Stellplätze. Außerdem will sich hier im linken Gebäudeflügel mit der alten Turnhalle Anfang März ein Physiotherapeut niederlassen.

„Hyggekrog“ kommt aus dem Dänischen und bedeutet soviel wie „gemütliche Ecke“. Der Begriff beschreibt nicht nur den nordischen Einrichtungsstil, sondern auch ein bestimmtes Lebensgefühl. Zielgruppe des Hyggekrog sind vorwiegend ältere Personen, die noch mobil genug sind, ein selbstbestimmtes unabhängiges Leben in ihrer eigenen kleinen Wohnung zu führen, die einen Rückzugsort wollen, zugleich aber auch großen Wert auf Gemeinschaft legen. Auch junge Leute, Studenten etwa, könnten sich hier einrichten.

Modernste Standards

Die energetische Sanierung der 1000-Quadratmeter-Immobilie war die größte Herausforderung. Das Haus war nur einfach verglast, Elektrik und Energieversorgung hatten den Standard aus Mitte des vergangenen Jahrhunderts, Dach und Wände waren ungedämmt. Nun ist das Haus nach neuesten Standards modernisiert, wird mit einem zwei Fahrstühlen ausgestattet, die Appartements erhalten Fußbodenheizung, Echtholzparkett und bodentiefe Duschen. Der Hyggekrog bekommt auch ei­nen Kräuter- und Gemüsegarten, den die Bewohner selbst beackern können. Ein Hausmeister soll als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Initiatorin und „Herz“ des Wohnprojektes ist Cornelia Ruthenbeck aus Schortens. Vor bald drei Jahren hatte sie sich in diesen verlassenen Bau aus den 1950er Jahren verguckt. Die Altenpflegerin und Ergotherapeutin, die inzwischen in der Nachbarschaft in Upjever lebt, fand über Dritte Kontakt zu Investoren aus Nordhorn, die Erfahrung mit solchen Wohnungsbauprojekten haben und machte ihnen ihre Vision schmackhaft. Die GMP Projekte GmbH erwarb das Objekt, beauftragte Architekten und setzt nun das Hyggekrog-Projekt, Upjevers gemütliche Ecke, in die Tat um.