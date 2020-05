Büchereien In Varel, Bockhorn Und Zetel: Hier geht’s per Einbahnstraße durch die Regale

Varel /Bockhorn /Zetel Mit Maske, Korb und auf aufgeklebten Wegen geht es ab Dienstag durch die Bücherregale: Die Stadtbibliothek Varel öffnet nach der Zwangspause wieder und hat dafür einige Vorkehrungen getroffen. Auch in Bockhorn und Zetel können wieder Bücher ausgeliehen werden.

• Varel

Die Stadtbibliothek Varel öffnet am Dienstag, 12. Mai, mit Einschränkungen. Die Mitarbeiterinnen haben die beiden Stockwerke der Bücherei an der Nebbsallee nach den amtlichen Vorgaben auf den Betrieb zu Coronazeiten vorbereitet.

Neben Sicherheitsvorkehrungen wie Wegweisern auf dem Boden, die für Abstand der Besucher sorgen sollen, sowie verstärkten Hygienemaßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern gehört dazu insbesondere die Beschränkung der Besucherzahl. Sie soll durch die Ausgabe von Körben im Eingangsbereich kontrolliert werden.

Zeitgleich dürfen sich im Erdgeschoss maximal acht Erwachsene, die nicht aus einem Haushalt stammen, sowie bis zu drei Kinder, alternativ zwei Kinder und ein Erwachsener, in der Kinderabteilung im Obergeschoss aufhalten.

In der Bibliothek muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Erwachsene Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Stadtbibliothek Varel hat zu den regulären Zeiten geöffnet dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

„Der Besuch wird anders sein als vor Corona“, sagt Annette Steinsiek, Leiterin der Vareler Stadtbibliothek, „aus Rücksicht auf Wartende soll der Aufenthalt möglichst kurz gehalten werden und sich auf das Aussuchen und Ausleihen beschränken“.

Wer noch Medien zuhause hat, muss sich keine Sorgen machen: Ausleihen, die seit der Schließung ab dem 16. März überfällig waren, wurden automatisch bis Ende Mai verlängert. Die Rückgabe kann innerhalb der Öffnungszeiten oder nach telefonischer Rücksprache auch außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen. Zudem können Bücher auch über die Onleihe der Stadtbibliothek ausgeliehen werden.

Die Zwangspause in der Bücherei wurde für Umbauarbeiten für einen besseren Brandschutz genutzt. So wurde der Eingangs- und Thekenbereich der Bücherei komplett umgestaltet.

• Bockhorn

Die Bücherei der Gemeinde Bockhorn öffnet ebenfalls wieder ab Dienstag. Öffnungszeiten sind wie gewohnt dienstags von 17 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr. Es dürfen sich lediglich zwei Kunden zeitgleich in der Bücherei aufhalten. Weitere Kunden können vor der Bücherei in einem Mindestabstand von zwei Metern warten. Eintritt in die Bücherei wird nur mit Mund-Nasenbedeckung gewährt. Eine Bücherberatung ist derzeit nicht möglich.

Die Ausleihfristen werden auf vier Wochen erweitert, damit die Besucher nicht wöchentlich zur Ausleihe kommen müssen.

• Zetel

Die Bücherei-Mediathek-Zetel hat seit 27. April wieder ihre Türen geöffnet. Die Öffnungszeiten wurden geändert: montags, dienstags und mittwochs von 10 bis 13.30 Uhr und donnerstags von 13.30 bis 19 Uhr. Der Samstag entfällt vorerst.

Die Kundenzahl ist begrenzt, zeitgleich dürfen drei Personen in die Bücherei. Vor dem Eintritt müssen die Hände desinfiziert werden. Zudem gilt Maskenpflicht. „Und das auch für Kinder unter sechs Jahren“, betont Anette Haupt-Koch, Leiterin der Bücherei. Das habe bereits zur einer Diskussion geführt, aber sie besteht darauf – „aus Respekt vor der Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter“.

Während der Zwangspause hatte die Bücherei Bücher-/Medienpakete nach Bestellung ausgegeben. „Die Resonanz war riesig“, sagt Anette Haupt-Koch. Deshalb läuft dieses Angebot weiter.