Corona-Krise: Stühlerücken für den Neustart

Varel Gemütlich beim Friseur eine Tasse Kaffee trinken und eine Zeitschrift lesen, während die Farbe einwirkt – das wird es in der nächsten Zeit nicht geben. Wenn die Friseure ab 5. Mai wieder öffnen, wird es zahlreiche Einschränkungen geben, die sowohl für die Friseure, als auch für die Kunden gelten.

Darauf müssen sich Kunden einstellen Abstand halten: 1,5 Meter Abstand zwischen den Kunden müssen eingehalten werden. Händewaschen: Jeder Kunde muss sich die Hände waschen, wenn er den Friseursalon betritt. Mundschutz: Kunden müssen selbst Gesichtsmasken mitbringen. Trockenhaarschnitte gibt es nicht mehr: Allen Kunden werden vor dem Schneiden und Färben die Haare gewaschen. Keine Laufkundschaft: Haare werden nur noch mit Termin geschnitten. Terminvergabe ist nur noch telefonisch möglich. Keine Bewirtung: Im Friseursalon dürfen keine Getränke oder Zeitschriften mehr ausgegeben werden. Getränke mitzubringen ist keine Alternative, da die Maske nicht abgenommen werden darf. Föhnen: Selbst föhnen ist künftig verboten, denn dafür müssten Kunden Gebrauchsgegenstände anfassen. Arbeiten im Gesicht: Wimpern färben, Augenbrauen färben und zupfen oder auch Bartpflege sind verboten. Daten: Alle Kontaktdaten der Kunden müssen gesammelt werden, um eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können.

„Ich werde meinen Friseursalon umbenennen in Haarklinik mit garantiert desinfizierten Frisuren“, sagt Marion Bienert . Die Inhaberin des Friseursalons „Hair Affair“ in Varel hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um die Vorkehrungen zu treffen, damit sie ihren Friseursalon wieder öffnen kann.

Der Auflagenkatalog der Berufsgenossenschaft umfasst sechs Din-A-4-Seiten und listet die Schutzstandards fürs Friseurhandwerk auf (siehe Infokasten). Für die Kunden heißt das, sich umzustellen. Haare werden nur noch nach Terminvergabe geschnitten und Termine werden nur telefonisch vergeben. Der Salon darf nur mit Gesichtsmaske betreten werden und der Kunde muss sich die Hände waschen, bevor er sich auf den Friseurstuhl setzt.

Vor dem Schneiden oder Färben werden künftig immer die Haare gewaschen. Das dürfte den Friseurbesuch vor allem für Männer teurer machen als bisher, da sie häufig Trockenhaarschnitte bevorzugen. Diese sind ebenso verboten wie Wimpern- und Augenbrauenfärben sowie Bartpflege.

Und auch eine Bewirtung mit Kaffee oder einem Kaltgetränk wird es ebenso wenig geben wie das Schmökern in Zeitschriften. Sein eigenes Getränk mitzubringen, ist keine Alternative, sagt Marion Bienert, schließlich darf die Maske nicht abgenommen werden.

An der Kasse werden die Kunden eine weitere Veränderung feststellen: Der Friseurbesuch ist teurer als vor der Corona-Krise. Mit der Preiserhöhung versuchen die Friseure, den Mehraufwand zu kompensieren.

„Wir haben höhere Kosten und weniger Durchlauf“, sagt Elke Lübkemann, Inhaberin des gleichnamigen Friseursalons in Obenstrohe. Um den Mindestabstand einzuhalten, musste sie jeden zweiten Stuhl in ihrem Salon wegräumen, sie musste Mengen an Friseurumhängen besorgen, da Umhänge künftig nach jedem Kunden gewaschen oder entsorgt werden müssen. Auch einen teuren Spuckschutz und literweise Desinfektionsmittel musste die Friseurmeisterin anschaffen.

Schließlich muss nach der neuen Verordnung nach jedem Kunden alles Werkzeug desinfiziert werden. Das kostet Zeit und Geld. Drei Euro mehr wird Elke Lübkemann künftig für einen Haarschnitt berechnen. Auch Marion Bienert wird ihre Preise erhöhen. Sie hat in ihrem Salon die Arbeitsplätze von zehn auf drei Plätze reduziert, jede Menge Handtücher, Desinfektionsmittel und Masken besorgt sowie einen Spuckschutz für den Kassenbereich.

Mitte März mussten die Friseure ihre Türen schließen und entsprechend groß ist jetzt die Nachfrage. „Mich hat eine Kundin gleich nach der Pressekonferenz angerufen, in der Angela Merkel verkündet hat, dass die Friseurläden ab 4. Mai wieder öffnen dürfen“, sagt Elke Lübkemann, „da wusste ich selbst noch gar nichts davon“.

Seitdem gehen bei ihr auf dem Anrufbeantworter viele Anrufe ein. Die erste Woche ist ausgebucht, berichtet die Friseurmeisterin.

Sie und ihre Mitarbeiterinnen tun alles, damit sie und die Kunden gesund bleiben und appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Kunden. „Wer Erkältungssymptome hat, sollte zuhause bleiben“, sagt Elke Lübkemann.

Auch bei Marion Bienert steht das Telefon nicht mehr still. Bis Mitte Mai sind die Termine bei Hair Affair schon ausgebucht.