LKW-Verkehr auf Oldenburger Straße in Varel: Gutachten soll Klarheit bringen

Varel Die Diskussion ist nicht neu, nach den Bauarbeiten auf der Oldenburger Straße sehen sich aber viele bestätigt: Der Lastwagenverkehr, der dort durch Varel rollt, kann auch über andere Straßen gelenkt werden.

Gutachten gefragt

In den vergangenen Wochen war die Oldenburger Straße wegen Bauarbeiten zeitweise gesperrt. Derzeit wird noch an der Neuen Straße gebaut, so dass der Verkehr weiterhin umgeleitet werden muss. Der Durchgangsverkehr muss über den Sumpfweg auf die Bundesstraße 437 ausweichen oder – wenn er von der Autobahn kommt – an der Anschlussstelle Varel/Bockhorn abfahren.

Dass das in den vergangenen Wochen geklappt hat, sehen Befürworter eines LKW-Verbots auf der Oldenburger Straße als Beweis dafür an, dass ihr Vorhaben gelingen kann. Ansätze, den Lastwagenverkehr von der Oldenburger Straße zu verbannen, gibt es schon seit Jahren.

Kontrolle schwierig

Ein Verkehrsgutachten könnte die Debatte nun weiterbringen. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr-, Markt- und Ordnungsangelegenheiten, Straßen und Verkehr, die am Donnerstag, 17. Juni, um 17 Uhr in der Weberei in Varel beginnt, wird darüber diskutiert. Zukunft Varel hatte mit einem Antrag, den Lastverkehr von der Oldenburger Straße zu holen, dafür gesorgt, dass das Thema wieder auf der Tagesordnung landet.

Sperrung mit Folgen?

Denn sollte die Oldenburger Straße tatsächlich für Lastwagen gesperrt werden, hätte das wahrscheinlich erhebliche Auswirkungen auf die anderen Verkehrswege in der Stadt. Nach Einschätzung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) wird es besonders auf der Bundesstraße zu deutlich mehr Verkehr kommen. Das könnte wiederum dazu führen, dass die Ampelschaltungen für die B 437 priorisiert werden. Das heißt: Wer von einer der Nebenstraßen auf die B 437 fahren oder sie als Fußgänger oder Radfahrer überqueren will, muss sich auf längere Wartezeiten einstellen. Der Verkehr auf der Bundesstraße hätte dann Vorrang, weil es sonst zu Rückstaus kommen könnte. Mit welchen Auswirkungen genau zu rechnen ist, soll das Gutachten klären.

Klage abgewiesen

Bei der Oldenburger Straße handelt es sich um eine Landesstraße, die grundsätzlich auch den überregionalen Lastwagenverkehr aufnehmen soll. Schon einmal hat ein Anlieger auf eine Gewichtsbeschränkung für die Oldenburger Straße geklagt. Die Klage wurde 2013 vom Verwaltungsgericht Oldenburg aber abgewiesen. Eine besondere Gefahrensituation, die ein Verbot für LKW-Verkehr rechtfertigen könnte, bestehe nicht.

Angesichts dieser Rechtslage könne die Stadt auch keine Gewichtsbeschränkung für die Straße vorgeben. Der Antrag von Zukunft Varel zielt darauf ab, in Gesprächen mit den zuständigen Ministerien die rechtlichen Voraussetzungen für so eine Beschränkung zu schaffen.