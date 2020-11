Corona-Pandemie in Friesland: Positive Tests an BBS Varel und Oberschule Obenstrohe

Varel /Obenstrohe An zwei Schulen in Varel wurden am Mittwoch Corona-Fälle nachgewiesen. Betroffen sind laut Landkreis Friesland die Berufsbildenden Schulen (BBS) und die Oberschule in Obenstrohe.

An der BBS müssen die Schülerinnen und Schüler der Klasse BESG20.1 (Berufseinstiegsklasse Gesundheit) sowie fünf Lehrer bis auf Weiteres in Quarantäne gehen, weil eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

An der Oberschule in Obenstrohe müssen sich zwei Lehrer und die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b in Quarantäne begeben. Auch hier wurde bei einer Person das Corona-Virus nachgewiesen.

