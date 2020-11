CoronaVirus: Friesland-Kliniken halten 45 Intensivbetten bereit

Varel /Sanderbusch Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, ist in Friesland im Bundesvergleich derzeit eher gering – noch. Sollte es allerdings zu einem Anstieg kommen, sind die Friesland-Kliniken gerüstet. Sowohl im St.-Johannes-Hospital in Varel als auch im Nordwest-Krankenhaus in Sanderbusch werden Plätze auf den Intensivstationen vorgehalten, um Corona-Patienten zu behandeln. Unsere Redaktion hat bei der Klinik-Sprecherin Ute Kopperschmidt nachgefragt, wie gut die Häuser vorbereitet sind.

Wie sind die Kapazitäten in den Friesland-Kliniken?

Wie viele Intensivbetten stehen bereit?

„Bislang gibt es bei uns noch keine Engpässe bei der Behandlung von Corona-Patienten“, sagt Ute Kopperschmidt, „weil die Zahl der Infizierten noch gering ist“. Dass heißt konkret: Es sind noch genügend Intensivbetten frei. Derzeit werden alle 8 stationär aufgenommenen an Covid-19 erkrankten Personen (Stand 11. November, insgesamt 48) zentral im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch behandelt. Melden sich infizierte Menschen in Varel, werden sie in den Nordkreis verlegt. Sollten die Zahlen steigen, wird Varel in den Behandlungsplan einbezogen.

In den Krankenhäusern in Varel und Sanderbusch sind grundsätzlich rund um die Uhr fünf Intensivbetten samt Beatmungsmöglichkeit zur Behandlung von Covid-19-Patienten frei. „Insgesamt ist die Zahl der Intensivbetten aber viel höher“, erläutert Ute Kopperschmidt. In beiden Häusern sind es insgesamt 45.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Weil die Corona-Infizierten zunächst nur in Sanderbusch gebündelt aufgenommen werden, wurden dort 30 Intensivbetten-Plätze samt Beatmungsmöglichkeit bereitgestellt. Das sind doppelt so viele wie im St.-Johannes-Hospital. In Varel stehen für den Notfall weitere 15 Intensivbetten zur Verfügung.

Ist genügend Pflegepersonal vorhanden?

Vorweg: Der Pflegenotstand ist in allen Teilen des Landes dramatisch. Die Friesland-Kliniken verfügen allerdings über zwei Krankenpflegeschulen und bilden selbst aus. „Das kommt uns in der Corona-Krise zugute“, sagt Sprecherin Ute Kopperschmidt. Um den Personalbedarf zu decken, seien zuletzt alle Azubis übernommen worden. Hinzu komme, dass die Infizierten-Zahl in Friesland derzeit gering sei, und deshalb der Betrieb auf den Stationen der beiden Krankenhäuser wie gewohnt laufe.

Werden auch auswärtige Patienten aufgenommen?

In Bundesländern und Kreisen mit einer hohen Zahl an Infizierten, können an Corona erkrankte Personen auch Grenzüberschreitend auf Krankenhäuser mit freien Kapazitäten verteilt werden. Und diese gibt es in Friesland momentan reichlich. „Bei uns hat es bislang keine solche Anfrage gegeben“, sagt Ute Kopperschmidt.

Sei das der Fall, sei Unterstützung sicherlich möglich. Dennoch werde kein Covid-19-Patient aus Friesland in den Kliniken Varel und Sanderbusch abgewiesen. „Wir müssen zunächst an unsere Bevölkerung denken“, betont Ute Kopperschmidt.