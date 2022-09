Einheitskonzert in Varel: Vielfältige Musiklandschaft vereint

Varel Weber, Brahms und Schumann, die Diversität der deutschen Musiklandschaft soll beim Festkonzert zu Tag der Deutschen Einheit in Varel deutlich werden. Das Konzert mit dem Titel „Einheitsbrei?!“ findet am Montag, 3. Oktober, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St.-Bonifatius, Bürgermeister-Heidenreich-Straße 4, statt.

Buntes Programm

Uraufführung

Aus den norddeutschen Regionen werden Werke von Carl Maria von Weber und Johannes Brahms aufgeführt. Darunter Auszüge aus der Oper „Der Freischütz“ und zwei Sätze aus „Ein deutsches Requiem“. Aus den östlichen Gebieten des Deutschlands werden Oboensonaten sowie die Goethe-Ballade „Johanna Sebus“ von Carl Phillip Emanuel Bach und Carl Friedrich Zelter erklingen. Des Weiteren werden auch Werke von Robert Schuhmann Engelbert Humperdinck und Max Bruch aus Nordrhein-Westfalen aufgeführt. Von Letzterem erklingt die „Romanze für Viola und Orchester, Op. 85“, interpretiert vom Solo-Bratscher des Oldenburgischen Staatsorchesters Christoph Rabbels

Am Klavier begleitet die Pianistin Akiko Kappeller vom Oldenburgischen Staatstheater den Chor bei seinen Auftritten. Außerdem bei dem Konzert mit dabei sind Bariton Michal Hoffmeyer und Sopranistin Ida Grotke. Beide sind die halbszenischen Erzähler in der Goethe-Ballade, den Brahmswerken und einer Uraufführung, der ein Kindergedicht zugrunde liegt. Die neun-jährige Isabella Dickow schuf im ersten Lockdown ein Rätselgedicht, das Honickel für Singstimme und Klavier vertonte. Bei bekannten Abendliedern aus den Federn norddeutscher Dichter wird zudem das Publikum aktiv eingebunden. Das Konzert steht unter der Leitung von Thomas Honickel, künstlerischer Leiter der „Konzerte im Norden“.

Erstmalig wird der Kinderchor „Friesenspatzen“ auftreten. Die Kinder werden drei Lieder von James Krüss vortragen.

Laut Ankündigung werden das Klangensemble Oldenburg, Vokal- und Instrumentalsolisten und die zwei Pianisten mit diesem Programm den Nachweis antreten, dass die deutsche Musikkultur höchst facettenreich, bunt und vielgestaltig ist.

Anmeldung

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung für das Konzert per E-Mail unter thomas.honickel@web.de ist notwendig. Ein weiteres Konzert zum Tag der Deutschen Einheit findet am Sonntag, 2. Oktober, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St.-Christopherus im Brookweg 30, Oldenburg statt.