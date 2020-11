Krankheit kommt mit den Wildgänsen: Vogelzug bringt Vogelgrippe in den Kreis Friesland

Varel /Friesland Rund um den Jadebusen breitet sich gerade die Vogelgrippe, auch bekannt als Geflügelpest, aus. Der Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser hat daher eine Aufstallung für Hausgeflügel angeordnet. Bisher seien ausschließlich Wildvögel betroffen, erklärte Dr. Norbert Heising vom Veterinäramt. „Wir hatten eine Probe aus Varel und eine Kotprobe aus Butjadingen und es zeichnet sich ab, dass wir noch sehr viel mehr Proben bekommen werden“, so Heising.

Wildvögel in Gefahr

Aufgrund der Zwischenergebnisse habe man die Aufstallung angeordnet, damit sich das Hausgeflügel nicht ansteckt. Sonst müssten Sperrbezirke eingerichtet und die Tiere aus den Beständen getötet werden. Das hätte dann auch Auswirkungen auf den Handel – auch wenn es im Kreis Friesland keine so intensive Geflügelhaltung gibt wie etwa im Emsland oder im Kreis Cloppenburg.

Die Vogelgrippe komme offenbar aus Richtung Schleswig-Holstein und wird vor allem von Wildenten und Wildgänsen weiterverbreitet. Heising rechnet damit, dass es noch zu weiteren Fällen kommen wird: „Der Vogelzug ist noch nicht vorbei.“

Es muss nicht der Stall sein Hausgeflügel muss nicht zwingend im Stall untergebracht werden. Eine Schutzvorrichtung, die das Gehege von den Seiten und von oben vor Kontakten mit Wildvögeln absichert, kann bereits reichen. Die dafür verwendeten Gitter oder Netze dürfen allerdings höchstens eine Maschenweite von 25 Millimetern haben. Mehr Informationen gibt es auf der Website des Veterinäramtes unter www.jade-weser.de

Zumal es mit den Wildgänsen und Wildenten noch nicht zu Ende sein dürfte. Schließlich werden auch Aasfresser, wie etwa Möwen, die von den verendeten Tieren fressen, infiziert. Auch Greifvögel werden sich mit der Vogelgrippe anstecken. Das könnte auch die Seeadler-Population gefährden. Die Tiere, die wie kaum ein anderes für eine intakte Umwelt stehen, ist erst seit ein paar Jahren wieder heimisch in Friesland.

Die toten Wildvögel alle zu bergen und so das Infektionsrisiko zu minimieren, ist laut Heising aber „illusorisch“. „Es gibt einfach zu viele Flächen, wo die Vögel liegen können.“

Nicht anfassen

Wer einen Wildvogel findet, der möglicherweise an der Vogelgrippe zugrunde gegangen ist oder zentralnervöse Störungen zeigt, sollte ihn allerdings in Ruhe lassen – auch wenn die Vogelgrippeerreger H5N8 und H5N5 bisher nicht für den Menschen gefährlich sind. Nähern sich Menschen noch lebenden Tieren, bedeutet das für sie enormen Stress. „Man sollte die Tiere in Ruhe genesen oder sterben lassen. Man kann ohnehin nichts tun“, erklärt Heising. Hunde und Katzen sollten ebenfalls ferngehalten werden. Singvögel sterben laut Heising nur sehr selten an der Vogelgrippe.

„Es ist eben auch Natur, was da gerade abläuft. Seuchenzüge gibt es immer wieder, aber es werden viele Tiere überleben und eine Immunität entwickeln“, sagt Heising. „Da muss man durch und kann nur abwarten und dafür sorgen, dass sich das Hausgeflügel nicht ansteckt.“