Naturschutz auf Wangerooge und in Hooksiel: Schwalben sind an diesen Hauswänden willkommen

Wangerooge /Hooksiel Im Westkap Wangerooge sind nicht nur Familien, Kinder- und Jugendgruppen willkommen, sondern auch rund neun Rauchschwalbenpaare, die jedes Jahr an dem Jugend- und Gästehaus brüten. Nun wurde das Freizeitheim von Anita und Dirk Hönsch mit einer NABU-Plakette als schwalbenfreundliches Haus gekennzeichnet.

Das Haus liegt abseits vom Inseldorf und bietet den Schwalben Ruhe. Neben Kunstnestern hat Familie Hönsch auch eine Infotafel für die Gäste angebracht. Die Nordseeinsel bietet den Schwalben ein reiches Insekten-Angebot, aber auf Wangerooge gibt es keine Lehmpfützen, die wichtig für den Bau der Schwalbennester sind. Laut Silke Schmidt , Leiterin des Nationalpark-Hauses Wangerooge, benutzen die Schwalben deshalb salziges Material aus den Salzwiesen, was zu brüchigen Nestern führen kann. Jede Nisthilfe ist somit eine Erleichterung für die Schwalben. Familie Hönsch setzt sich damit für den Artenschutz der Rauchschwalben ein. Alle Schwalbenarten sind in Deutschland laut NABU in ihrem Bestand gefährdet.

Auch Nello Fusani ist ein Schwalbenfreund und hat das Nest, das die Vögel über dem Eingang seines Restaurants „Da Nello“ in Hooksiels Fußgängerzone gebaut haben, dort belassen. Statt es zu entfernen, hat er ein Brett gegen den Dreck angebracht und sich in drei Sommern über die Schwalben und ihren Nachwuchs gefreut – diesmal ist das Nest bisher verwaist.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

„Ich habe sie sonst jeden Tag beobachtet“, sagt er. Und mit ihm viele Hooksieler, wie Freya Nau, die die Schwalben sogar in einem Fotobuch festgehalten hat. Nello Fusani hat nun ebenfalls die NABU-Plakette an der Hauswand – überreicht von Birgitta Fieger.