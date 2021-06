Trauerfeier für Pastor Wangerooge: Günther Raschen – „Ein Held – und hilfebedürftig“

Günther Raschen

hat 22 Jahre lang auf Wangerooge als Pastor gelebt und gewirkt: Am 17. April war der 63-Jährige aus dem Amt verabschiedet worden, am 22. Mai hat er sich das Leben genommen. Vor Wangerooge wirkte Raschen von 1986 bis 1991 in der Lutherkirchengemeinde in Wilhelmshaven. Ab 1992 baute er im Oberkirchenrat die damals noch neue Pressearbeit der evangelischen Kirche auf.