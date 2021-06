Eliane Menzel zurück aus New York: Ausnahmetalent spielt in Neuenburg

Zetel In den Semesterferien kehrt Eliane Menzel aus New York in ihre Heimat Zetel zurück und spielt ein Konzert im Neuenburger Schloss. Sie studiert an der „Manhattan School of Music“ beim berühmten Geigenvirtuosen Pinchas Zukerman. Von ihrem herausragenden Talent können sich die Konzertbesucher bei zwei Konzerten am 26. und 27. Juni überzeugen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Diesmal spielt sie nicht nur zusammen mit ihrem Vater Professor Fabian Menzel . Für diese Konzerte ist es Eliane Menzel gelungen, zum ersten Mal eine Studienkollegin von der „Manhattan School of Music“ mitzubringen: Ihre Freundin und Zimmerpartnerin in New York, die türkische Pianistin Eda Seviniş , ist in Zetel zu Gast und wird das Duo zum Trio ergänzen.

Aufgrund der aktuellen Lage sind pro Konzert im Saal nur einige ausgewählte Zuhörer zugelassen.

Darum wird die Gemeinde Zetel die Gelegenheit dieser besonderen Konzerte wahrnehmen und im Schlosshof an beiden Terminen Bildschirme installieren, die es Musikliebhabern ermöglichen, das Konzert in unmittelbarer Nähe der Künstler live und „Open Air“ zu erleben.

Außerdem wird am Sonntag ein Livestream des Konzertes auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Zetel, „Kultur Friesland“, einem Publikum in aller Welt ermöglichen, das Konzert live zu verfolgen. Der Besuch der Liveübertragung im Schlosshof ist kostenlos, es wird jedoch um Anmeldung per Mail an kultur@zetel.de oder unter Tel. 04453/935-299 gebeten.