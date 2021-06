Feuerwehreinsatz in Zetel: Hecke auf zwölf Metern Länge abgebrannt

Zetel An der Raiffeisenstraße in Zetel ist am Samstagmittag eine Hecke in Brand geraten. Anwohner versuchten noch, die Flammen mit Gartenschläuchen zu löschen, doch vergebens. Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zetel rückten an und konnten den Kleinbrand mit einem Schnellangriffsschlauch in kurzer Zeit löschen. Anschließend kontrollierten sie die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Laut Polizeiangaben hatte eine 60-jährige Zetelerin die Hecke bei Pflegearbeiten des Gehweges mit einem Gasbrenner in Brand gesetzt: Ein Funke schlug auf die Hecke über, die dadurch auf einer Länge von zwölf Metern abbrannte. Eine Straßenlaterne wurde ebenfalls zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr Zetel war mit zwei Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail