Kinderbetreuung in Zetel: So soll die neue Kita aussehen

Zetel Jetzt steht fest, wie die neue Kindertagesstätte in Zetel aussehen soll und wo genau sie gebaut wird. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses haben sich die Politiker sowohl für einen Architektenentwurf als auch für einen neuen Standort entschieden.

Viel Verkehr erwartet

Entwurf von Peter Voss

Eigentlich sollte die Kita im Baugebiet Zetel-Süd direkt hinter dem Feuerwehrhaus an der Zufahrtsstraße des Baugebiets, der Elisabeth-Frerichs-Straße, gebaut werden. Die Politiker sind aber von dem Standort abgerückt. „Die Politik hat sich nun dagegen entschieden, da mit einem hohen Verkehrsaufkommen an der Elisabeth-Frerichs-Straße zu rechnen ist“, sagt Bürgermeister Heiner Lauxtermann . „Da wird schon einiges an Verkehr durchgehen und sich sicherlich auch mal was stauen.“ Deswegen hat die Gemeinde ein neues Grundstück im Baugebiet Zetel-Süd ausgeguckt: Um zum Kindergarten zu gelangen, muss man künftig nach der Einfahrt ins Baugebiet einmal rechts abbiegen.

Die Gemeinde prüft außerdem, ob eine fußläufige Verbindung von der Neuenburger Straße aus zur Kita eingerichtet werden kann.

Nun steht auch fest, wie der neue Kindergarten aussehen soll. Gebaut wird der Entwurf des Rasteder Architekten Peter Voss. Inklusive aller Baunebenkosten und Spielgeräte für den Spielplatz kostet das Kita-Gebäude von Peter Voss rund 2,8 Millionen Euro. Die reinen Baukosten liegen bei zwei Millionen Euro.

Hinter der Feuerwehr soll nun das neue Mehrfamilienhaus der gemeindeeigenen Ökostrom-Gesellschaft entstehen. Es ist das zweite in Zetel: Vor drei Jahren hat die Ökostrom-Gesellschaft bereits ein Wohnhaus an der Straße Am Wall gebaut. Die Wohnungen werden zu einem erschwinglichen Quadratmeterpreis vermietet – so will die Gemeinde auch Menschen mit geringem Einkommen, Alleinerziehenden, Auszubildenden oder Bürgern mit kleiner Rente die Möglichkeit geben, guten Wohnraum im Ort zu mieten.