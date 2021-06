Schnelles Internet: Deutsche Glasfaser startet Abfrage in Zetel und Neuenburg

Zetel Die Deutsche Glasfaser befragt jetzt die Bürger in Zetel und Neuenburg, ob sie einen Vertrag über einen Anschluss an ein Glasfasernetz abschließen möchten. Mit diesem Anschluss kommen die Nutzer in den Genuss besonders schnellen Internets. Wenn 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen, wird die Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau des Netzes beginnen.

Anschluss kostenlos

Bis zum Stichtag am 30. September können die Bürgerinnen und Bürger einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten.

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Anschlussgebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können – dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser möchte Interessierte über den Netzausbau, die Produkte sowie den Projektverlauf informieren, doch wegen der Corona-Pandemie können zurzeit keine Infoabende angeboten werden. Deshalb sollen Interessierte bei Online-Infoabenden die Möglichkeit bekommen, sich zu informieren. Alle Bürger im geplanten Ausbaugebiet erhalten Einladungen.

Infos im Netz

Einen Termin für eine persönliche Beratung oder ein Beratungsgespräch erhalten Interessierte unter Tel. 02861/8133410. Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind auf der regionalisierten Seite www.deutsche-glasfaser.de/zetel verfügbar. Dort gibt es auch Details über den derzeitigen Stand der Nachfragebündelung sowie aktuelle Nachrichten und Termine.

In Varel ist die Frist der sogenannten Nachfragebündelung eigentlich Ende Mai ausgelaufen. Am Stichtag hatten 26 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet einen Vertrag bei der Deutschen Glasfaser unterschrieben – 40 Prozent müssen aber erreicht werden, damit das Unternehmen tatsächlich ein Glasfasernetz in Varel baut.

Das Ziel wurde also nicht erreicht – vorbei ist die Nachfragebündelung dennoch nicht: Wie die Deutsche Glasfaser mitteilte, wurde ein neuer Stichtag angesetzt. Bis zum 3. Juli können sich die Vareler jetzt noch bei der Deutschen Glasfaser melden und einen Vertrag für einen schnellen Internetzugang unterschreiben. Wenn bis dahin die Zielmarke von 40 Prozent erreicht wird, kommt es doch noch zum Ausbau.

Lesen Sie auch: Wer ist die Deutsche Glasfaser?