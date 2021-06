Einsatz am Vormittag: PKW fängt auf Autobahn Feuer

Zetel /Varel Zu einem brennenden Auto auf der Autobahn wurden am Montagvormittag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede/Winkelsheide gerufen. Das Auto stand auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven im Baustellenbereich kurz vor der Abfahrt Zetel in Vollbrand.

Ein Trupp der Einsatzkräfte konnte unter Atemschutz das Feuer mit einem Schnellangriff schnell ablöschen und das Auto herunterkühlen. Über den Motorblock wurde schließlich noch ein leichter Schaumteppich gelegt, verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Für die Löscharbeiten wurde die Autobahn gesperrt. Der Verkehr wurde bereits an der Anschlussstelle Varel/Bockhorn umgeleitet. Nach 40 Minuten konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

