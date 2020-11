Kein Zeteler Markt: In Zetel gibt’s an diesem Mittwoch nichts zu feiern

Zetel So ruhig war es am zweiten Mittwoch im November wohl noch nie in Zetel: Wo sich sonst Zehntausende Menschen aus der ganzen Region durch die Budengassen schieben und feiern, herrscht heute gähnende Leere. Die Buden auf dem Markthamm sind geschlossen, in weiser Voraussicht: So wollte die Gemeinde Zetel verhindern, dass Gruppen feierlustiger Gäste einen Anlaufpunkt haben, um trotz Corona ihre eigene kleine Zeteler-Markt-Party zu feiern.

Polizei fährt Streife

Weil sowohl die Gemeinde als auch die Schausteller und die Polizei nicht ausschließen konnten, dass nicht vielleicht doch Gruppen mit Bollerwagen und Alkohol durch Zetel ziehen, um ihre Tradition aufrecht zu erhalten und am Markt-Mittwoch gemeinsam zu feiern, hatten alle vorgesorgt: Das Ordnungsamt hat den Ortskern an diesem Mittwoch im Blick, außerdem fährt die Polizei den ganzen Tag Streife. Schausteller Klaus-Dieter Langenscheidt hat sogar einen Sicherheitsdienst engagiert, um sicherzugehen, dass sich zwischen den geschlossenen Buden auf dem Markthamm nicht Betrunkene herumtreiben und womöglich noch Schaden an den Schaustellerwagen anrichten. Vorsicht ist besser als Nachsicht, doch bisher war in Zetel alles ruhig.

„Wir fahren den ganzen Tag durch den Ort und gehen auch Hinweisen nach, wenn uns gemeldet wird, dass es irgendwo Menschenansammlungen gibt“, sagt Eugen Schnettler vom Polizeikommissariat Varel. „Bisher sind aber keine Hinweise gekommen, es ist alles ruhig.“ Das hätte auch anders aussehen können, denn: „Es hat einige Ankündigungen auf Facebook und so gegeben, dass ein paar Treffen stattfinden sollen. Aber das wird jetzt offenbar im Privaten gemacht.“ Obwohl das zurzeit wegen der Kontaktbeschränkungen, die die Corona-Pandemie eindämmen sollen, nicht erlaubt ist – eine Handhabe hat die Polizei ohne konkrete Hinweise da nicht.

Illegales Feuerwerk

Wie die Stammgäste des Zeteler Marktes den Ausfall des Volksfestes verkraften, verarbeiten oder kompensieren, lässt sich nur in Einzelfällen beurteilen – zum Beispiel bei den Unbekannten, die am Montagabend ein nicht genehmigtes Feuerwerk im Ort gezündet haben, um an das Brillantfeuerwerk des zu erinnern. Erlaubt war das nicht, doch die Polizei hat keine Ermittlungen aufgenommen.

Auch, wenn auf dem Markthamm am Mittwoch gähnende Leere herrschte und die Buden einsam und verlassen im Nebel standen, ist der Ersatz-Zeteler-Markt mit den Ständen bisher ein voller Erfolg gewesen. Horst Duisberg, der die Berlinerbude von Luis Rath betreibt, hat den Mittwoch genutzt, um Nachschub an Mehl und Zucker einzukaufen und in seinen Marktwagen zu laden. Er sagt: „Das läuft dieses Jahr besser als beim Zeteler Markt, die Leute kaufen, als würde es morgen keine Berliner mehr geben. Selbst bei der Oldenburger LaOla haben wir nicht so einen Umsatz gemacht wie hier in Zetel.“ Außerdem freut er sich, dass die Kunden viel Trinkgeld geben. „Das ist der Wahnsinn. Die Leute haben offenbar Verständnis für die Situation der Schausteller, dass wir im Moment kein Geld verdienen.“

Gucken ist erlaubt

Einen Berliner hätte sich auch das Ehepaar aus Wiesmoor am Mittwoch gerne schmecken lassen, das über den Markthamm schlenderte. Sie kommen jedes Jahr her, und so ganz drauf verzichten wollten sie 2020 nicht – wenn auch nur, um in Erinnerungen zu schwelgen. „Das ist ok“, sagt Eugen Schnettler. „Gucken ist erlaubt.“