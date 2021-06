Europameisterschaft schauen in Friesland: Der Fußballbaum vom Fußballtraum

Thema Public Viewing an der Graft

Das Team vom Marienbräu hat bei der Stadt Jever die Fläche der alten Minigolfanlage an der Pferdegraft angefragt und genehmigt bekommen – was bei einigen Jeveranern allerdings für Kritik sorgt.

Doch die Auflagen sind klar geregelt: Maximal 160 Leute dürfen auf die mit Sitzgelegenheiten ausgestattete Fläche. Dazu wird der kleine Platz vorübergehend eingezäunt, um eine Einlasssituation zu erzielen. Außerdem gibt es pro Fußball-Übertragung nur 160 „Eintrittskarten“ für je drei Euro – die allerdings in voller Höhe als Verzehrgutscheine für Getränke, Bratwurst oder Pommes verrechnet werden. Eine Kartenreservierung ist nicht möglich. Das Marienbräu zeigt nicht nur die Spiele mit deutscher Beteiligung, sondern alle Spiele der Vor- und Hauptrunde auf großer Leinwand. Es ist kein negativer Corona-Test erforderlich, es gilt lediglich die Maskenpflicht (außer am Platz), so Wirtin Michaela Bastrop. Zur Auflage und Selbstverpflichtung gehört auch, dass der Platz und die Fläche rund um die Graft nach Ende jedes Spieltages gesäubert wird.