Ganderkesee Bei einem Unfall am Dienstagabend in Grüppenbühren in der Gemeinde Ganderkesee (Kreis Oldenburg) sind drei junge Menschen schwer verletzt worden. Dies berichtet die Polizei am Mittwochmorgen auf Nachfrage.

Den Angaben nach war ein 21 Jahre alter Autofahrer gegen 20.15 Uhr auf der Kühlinger Straße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto geriet in einen Graben und prallte dann gegen eine Grundstücksmauer. Alle drei Fahrzeuginsassen seien mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Nähere Angaben zu den Betroffenen lagen zunächst nicht vor.

Nach Informationen des Portals NonstopNews hatte sich der Fahrer ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert. Die Polizei machte dazu auf Nachfrage keine Angaben.