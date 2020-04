Coronavirus In Großenkneten: Proben im Seniorenzentrum genommen

Wildeshausen /Großenkneten /Landkreis In einem Altenheim in der Gemeinde Großenkneten, dem Seniorenzentrum Großenkneten, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg am Donnerstag von allen Bewohnern und Mitarbeitern Proben genommen, um sie auf das Covid-19-Virus testen zu können. Das hat der Landkreis Oldenburg auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstagabend bestätigt. Mit den Ergebnissen werde an diesem Freitag gerechnet, so Kreis-Pressesprecher Oliver Galeotti.

Auslöser für die Untersuchung war der positive Test auf das Coronavirus bei einer Person aus dem Seniorenzentrum, die wegen einer anderen akuten Erkrankung in das Wildeshauser Krankenhaus eingeliefert worden war. Parallel zu den Tests seien vorsorglich weitere Schutzmaßnahmen im Großenkneter Seniorenzentrum ergriffen worden, so die Trennung von Bewohnern. Nähere Informationen kündigte der Landkreis an diesem Freitag an.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Oldenburg ist weiterhin stabil. Sie hat sich am Donnerstag um eine Infektion erhöht und beträgt aktuell 203 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Das sei der Stand am Donnerstag, 14 Uhr, gewesen. Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 169 Personen wieder als genesen. Zehn Personen sind verstorben, darunter eine höhere Anzahl von Bewohnern in dem Wildeshauser Altenheim Atrium.

Somit gibt es derzeit 24 bestätigte an Covid-19-Erkrankte. Diese Angabe ist nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie im Landkreis Oldenburg. 52 Personen befinden sich zur Zeit aktiv in häuslicher Isolation /Quarantäne. In diese 52 Personen sind die 24 an Covid-19-Erkrankten eingerechnet.

Bei den aktuell 24 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (4), Dötlingen (1), Hatten (6) und Großenkneten (2) sowie der Samtgemeinde Harpstedt (1) und der Stadt Wildeshausen (10). In den Gemeinden Hude und Wardenburg gibt es derzeit keine Erkrankten.

169 Genesene verteilen sich auf Dötlingen (4), Ganderkesee (20), Großenkneten (3), Harpstedt (3), Hatten (6), Hude (21), Wardenburg (30) und Wildeshausen (82).